GROTTAMMARE – Via dalle strade gli ingombranti cassonetti arancioni per lo smaltimento dei rifiuti verdi.

Da lunedì 27 giugno la raccolta delle potature avverrà direttamente a domicilio, gratuitamente, prenotando il ritiro all’Ecosportello. Il servizio è gratuito.

Per evitare accumuli di materiale lungo le strade e non incorrere in sanzioni, si raccomanda di prenotare il ritiro prima di eseguire i lavori di potatura.

“Tutte le potature di alberi, arbusti, siepi, ecc. saranno ritirate a domicilio gratuitamente dal Comune – informa il servizio Ambiente -. Gli attuali cassonetti arancioni saranno sostituiti con cassonetti più piccoli, all’interno dei quali sarà possibile conferire solo sfalci d’erba derivanti dal taglio del prato”.

Per prenotare il servizio di ritiro a domicilio si può chiamare il numero 335.1239506 negli orari di apertura dell’Ecosportello (lunedì, mercoledì e venerdì 9-12, giovedì 15-18, 2° e 4° sabato del mese 9-12), oppure inviare un sms o un messaggio WhatsApp indicando nome, cognome, recapito telefonico, indirizzo del ritiro e quantitativo da ritirare, oppure recarsi direttamente all’Ecosportello (per visionare le aperture clicca qui).

Le potature dovranno essere conferite la sera antecedente la data di ritiro prenotata, sul bordo strada davanti al proprio domicilio, senza sacchi o altri contenitori, in un punto facilmente accessibile dai mezzi degli operatori Picenambiente che utilizzeranno un camion con “braccio ragno”.

Con l’occasione si ricorda che è sempre in vigore l’ordinanza sindacale n. 88/2016. Il documento riguarda la manutenzione delle aree verdi private a salvaguardia dell’igiene e del decoro urbano. La buona gestione dei giardini, inoltre, aiuta a limitare il proliferare degli insetti alati.