GROTTAMMARE – Il servizio di Ecosportello raddoppia le aperture a Palazzo Ravenna e comunica i nuovi orari, dal momento che non sarà più attivo nella sede di via Firenze, a Zona Ascolani. Come noto, l’edificio è stato destinato a sede scolastica, pertanto, il servizio di Ecosportello sarà operativo nella sede municipale e nella sede distaccata del centro storico.

I nuovi orari sono i seguenti:

Lunedì Sede Municipale, via Marconi 50 dalle 10.30 alle 12.30 Martedì Sede Municipale, via Marconi 50 dalle 10.30 alle 12.30 Giovedì Ospitale, via Palmaroli 13 dalle 15.00 alle 18.00

L’Ecosportello è gestito dalla Picenambiente spa. Ci si potrà rivolgere a tale servizio per:

Ottenere informazioni e chiarimenti sui servizi di raccolta dei rifiuti in merito a modalità di conferimento (orari, tipi di materiali, oggetto di raccolta, ecc);

Prenotare il ritiro dei rifiuti ingombranti;

Prenotare il ritiro delle potature verdi;

Assegnazione e/o sostituzione di contenitori vari (mastelli o cassonetti);

Forniture periodiche di sacchetti;

Attivazione, copia e sostituzione della Tessera Verde “Green card”;

Segnalare la presenza di abusi o illeciti ambientali (abbandono di rifiuti, presenza di eternit, ecc);

Segnalare interventi di manutenzioni varie (caditoie, spiagge libere, fossi, ecc.).

Tutti i servizi sono fruibili anche contattando il numero 335-1239506 (telefono, sms o whatsapp) durante gli orari di apertura, oppure, inviando una mail all’indirizzo ecosportello@comune.grottammare.ap.it.