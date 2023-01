CUPRA MARITTIMA – Sabato 28 gennaio, a partire dalle 10, presso i locali del Comune a Piazza della Libertà l’evento per l’apertura del nuovo Ecosportello organizzato dal Comune insieme all’associazione Marche a Rifiuti Zero e PicenAmbiente.

Il Comune di Cupra Marittima ha aderito fin dal 2017 alla Strategia Rifiuti Zero, finalizzata a ridurre l’impatto sulla natura delle attività.

Nell’ambito di questo progetto la raccolta differenziata ha raggiunto in questi anni il 70.6 %. Sono state organizzate attività di educazione ambientale per le scuole e i cittadini e nel 2018 è stato avviato il progetto Cupra per l’ambiente, rivolto agli esercizi commerciali che si impegnano a ridurre i rifiuti e gli imballaggi sottoscrivendo un disciplinare di buone pratiche.

Parteciperanno all’evento il Sindaco Alessio Piersimoni, il Vicesindaco Lucio Spina e l’amministratore delegato di PicenAmbiente Leonardo Collina, per raccontarci come si raggiunge l’obiettivo Rifiuti zero, illustrando alcune proposte di cambiamento applicabili nel nostro territorio: come ridurre al minimo l’uso di carta e plastica e lo spreco alimentare, promuovere l’uso di acqua dal rubinetto, fare il compostaggio degli scarti di cibo, aumentare ulteriormente la raccolta differenziata, imparare a prevenire, riusare o riciclare i rifiuti.

Orario di apertura:

Mercoledì – giovedì – venerdì

dalle 9 alle 13

Sabato dalle 9:30 alle 12:30