SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Da lunedì 12 giugno, nel quadrilatero compreso tra la Statale 16, via Voltattorni, via Piemonte e via Montello cambia il giorno di conferimento dei rifiuti. La modifica al sistema di conferimento allinea infine anche quest’area al nuovo sistema di raccolta porta a porta “2.0”.

La Picenambiente S.p.a. ha infatti comunicato che a partire dalla prossima settimana il conferimento sotto casa di carta, cartone e tetrapak avverrà il mercoledì sera, plastica e lattine il venerdì sera (invariato), mentre il vetro potrà essere conferito in maniera autonoma dai cittadini tutti i giorni utilizzando i cassonetti stradali posti vicino alla postazione dell’umido.

La società si è già attivata con una campagna di informazione capillare in tutte le vie interessate da questo cambio. Per qualsiasi informazione si può contattare l’Ecosportello di Picenambiente, situato al primo piano del Municipio di San Benedetto del Tronto, telefonando al numero 0735 794433 o scrivendo a ecosportello@comunesbt.it