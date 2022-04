SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Impresa titanica dei ragazzi della Rsv a Fano.

Nella giornata di ieri, sabato 9 aprile, i rossoblù della Happy Car Rsv sono stati autori di una fantastica prestazione che ha permesso alla squadra di coach Netti di espugnare il campo della Virtus Volley Fano con il risultato finale di 1-3 (25-27; 25-17; 19-25; 23-25).

Virtus Volley Fano: Baldelli, Benocci, Durdevic, Falcioni, Fusca Colavecchia, Girolometti, Magnanelli, Rizzi, Roberti, Sorcinelli, Spendolini, Tito (All. Angeletti);

Happy Car Rsv: Cameli D., Cameli M., Cicchi, Corsi, Cruciani, De Gregoriis, Di Salvatore, Gasparrini, Ignazi, Lampa, Marcatili, Oddi, Panella, Paoletti (All. Netti).

Una vittoria cercata e voluta ardentemente, espressione di tanto cuore ma anche di tanta tecnica e di una buona tattica da parte di tutta la squadra. La vittoria sul Fano, formazione che aveva chiuso la regular season al primo posto del girone A, lancia così i rossoblù con 41 punti al vertice della classifica dei playoff promozione per la serie B e dà nuovo ossigeno alla fiamma del sogno promozione.

L’entusiasmo di coach Netti nel post-gara: “Una prestazione che ci ripaga del tanto lavoro e del tanto impegno messo in questi mesi in palestra. È stata una vittoria del gruppo, titolari e non, una vittoria dello staff tecnico che mi supporta nel corso della settimana, una vittoria della società che sta facendo ulteriori sforzi per sostenerci in questa avventura”.

Poi ha aggiunto: “Ora una settimana di riposo per le feste Pasquali ma soprattutto più tempo a disposizione per preparare la gara casalinga contro i giovani della cantera della Lube Civitanova, attuale seconda in classifica. Sarà essenziale riempire (nel rispetto delle norme vigenti) la palestra Curzi sabato 23 Aprile per sospingere i rossoblù in un’altra appassionante tappa di questo avvincente percorso”.