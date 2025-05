SAN BENEDETTO – Nel momento più importante della stagione, si è rivista una delle migliori versioni della formazione rossoblu che ha dominato una partita nella quale il passaggio del turno non è mai stato in discussione, con solamente nel terzo set, a qualificazione acquisita, un maggiore equilibrio. Dopo il 3-0 di gara uno alle ragazze di Loriano Pasqualini erano sufficienti 2 set per conquistare la finale. E le rossoblu hanno subito messo le cose in chiaro, giocando i primi 2 set ad ottimi livelli, non lasciando scampo alle avversarie.

Aggressiva sin dal servizio, molto attenta in difesa e nelle coperture, la Green Motors Happy Car nei primi due set ha brillato in ricezione, con una percentuale di efficienza offensiva che in quei 2 set ha sfiorato il 50%. Guidata da una Teresa Ferrara con numeri irreali in attacco, le ragazze di Loriano Pasqualini hanno subito preso il largo, con Mara Liebner e Alice Amurri a supportare in attacco il proprio capitano.

Chiuso agevolmente il primo set, nel secondo la Tris Beauty ha provato a reagire, riuscendo anche a mettere la testa avanti (10-12) e rimanendo a contatto nella prima metà del parziale. Poi le rossoblu hanno alzato l’intensità difensiva, con Patrizia Spinozzi, Mara Liebner e Teresa Ferrara che di fatto non hanno più lasciato cadere un pallone, trovando in Alice Amurri e Ilaria Travaglini i decisivi terminali offensivi.

Da sottolineare anche la lucida e puntuale regia di Michela Palestini, brava a servire al meglio le ispirate attaccanti rossoblu.

Con un parziale finale di 10-3 le ragazze di Loriano Pasqualini hanno chiuso anche il secondo set, conquistando l’accesso alla finale. Il terzo set è stato caratterizzato da un sostanziale equilibrio, con la Green Motors Happy Car che alla fine è riuscita a chiudere, trovando punti e buone soluzioni offensive da Emma Cappelli, Gaia Ubaldi e Giorgia Coccia.

Come da pronostico le rossoblu in finale trovano la Rutthen Futura Tolentino, con la serie al meglio delle partite (e l’eventuale gara tre da disputare tra le mura amiche), con gara uno in programma sabato 31 maggio a San Benedetto.

Green Motors Happy Car – Tris Beauty 3-0 (25-17, 25-17, 25-23)

GREEN MOTORS HAPPY CAR: Alice Amurri 8, Mara Liebner 7, Michela Palestini 2, Alessandra Pantaloni 1, Leila Pasqualini 2, Gaia Ubaldi 4, Teresa Ferrara (k) 18, Ilaria Travaglini 5, Sara Derelli, Emma Cappelli 6, Giorgia Coccia 3, Patrizia Spinozzi (l1), Valeria Ricci (l2). All. Loriano Pasqualini

TRIS BEAUTY: Silvia Troncon (k) 3, Martina Tittarelli 4, Mia Pesaresi 5, Giada Contini 1, Sofia Messale 2, Noemi Cardella, Benedetta Ferrini 10, Anna Cardoni 7, Greta Cionna, Camilla Molitari, Francesca D’Aquino (l1), Giorgia Cionna (l2). All. Gianluca Badiali