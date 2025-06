SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Le rossoblù sono scese in campo, presso la Palestra Curzi di San Benedetto- consapevoli della posta in palio, ma non senza qualche esitazione iniziale. Errori e ingenuità insoliti hanno permesso alle avversarie della Far Out Volley di restare avanti nel punteggio per buona parte del primo set, anche se mai con un margine superiore ai due punti. Solo al quinto match point, nel finale del terzo parziale, la RSV è riuscita ad afferrare la meritata promozione, scatenando la festa.

Una squadra compatta e determinata

Le ragazze di coach Francesco Ciancio, una volta superata la tensione iniziale, hanno ritrovato fluidità e ritmo, mostrando tutto il loro valore tecnico e mentale. Aggressive sin dal servizio, le rossoblù hanno difeso con attenzione e ricevuto con ordine, permettendo a una brillante Leila Pasqualini – e a Jasmine Tassotti quando chiamata in causa – di gestire al meglio le proprie attaccanti. In evidenza Sara Derelli (13 punti), Valeria Ricci (10), una devastante Rebecca Santarelli (8) e un’efficace Dalila Maoloni.

Il racconto della partita

Coach Ciancio parte con Pasqualini in regia, Fontana opposta, Derelli e Ricci in banda, Maoloni e Santarelli al centro, con Rachele Ciancio libero. L’avvio è complicato (0-3), ma le rossoblù trovano la scossa con Ricci e Maoloni. Dopo il primo tempo vincente di Santarelli per il 7-7, la Fi.fa Security inizia a sciogliersi. Il primo vantaggio arriva sul 17-16 grazie a un ace di Fontana. Ricci allunga, Derelli la supporta, ma la Far Out torna sul 22 pari. Dopo un time out, Pasqualini sorprende con un tocco di seconda e capitan Agnese Novelli chiude il set con un ace.

Nel secondo parziale, la Fi.fa Security prende il largo: dopo il 6-5 firmato da Pasqualini, Fontana al servizio scava un solco incolmabile con un parziale di 9-0 (15-5). Le avversarie provano a rientrare, ma il turno di battuta di Maoloni (2 ace) sigilla il set. Positive anche le nuove entrate Elena De Angelis e Jasmine Tassotti, entrambe protagoniste di giocate vincenti.

Nel terzo set entra Viola Paciello nel ruolo di libero. La Far Out tenta il tutto per tutto, ma Santarelli inarrestabile al centro e gli attacchi precisi di Derelli e Ricci scavano il break decisivo (18-11). Monte Urano non molla, annulla quattro match point, ma un errore al servizio consegna set, partita e promozione alla Fi.fa Security.

Un cammino perfetto

La Riviera Samb Volley chiude così i playoff da imbattuta, con un percorso netto: 3-1 e 3-1 contro Petritoli, doppio 3-0 contro la Medical Center in semifinale e due vittorie nella finale contro la Far Out Monte Urano (3-2 all’andata, 3-0 al ritorno). Una cavalcata entusiasmante che certifica la crescita tecnica e mentale di un gruppo unito, ben guidato e pronto a nuove sfide.

Solo applausi per coach Ciancio e le sue straordinarie ragazze: la Prima Divisione ora è realtà.

RSV FI.FA SECURITY: Sofia Alesiani, Federica Casiglio, Elena De Angelis 2, Sara Derelli 13, Susanna Fontana 7, Dalila Maoloni 4, Agnese Novelli (k) 1, Leila Pasqualini 4, Jasmine Tassotti 2, Valeria Ricci 10, Rebecca Santarelli 8, Giorgia Quaglia, Viola Paciello (l1), Rachele Ciancio (l2). All. Francesco Ciancio

FAR OUT AZZURRA VOLLEY: Federica Bellanova, Siria Belleggia, Eva Biondi, Lucrezia Cuccioletta, Valentina Fortuna (k), Marlene Gaudenzi, Nicole Gaudenzi, Ludovica Mandozzi, Gaia Mattiozzi, Zaccagnetti Martini, Gloria Sgalippa, Anna Riccioni (l1)