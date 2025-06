Fi.Fa. Security Riviera Samb Volley in festa per la promozione in Prima Divisione

Giovedì 12 giugno le ragazze di mister Ciancio hanno festeggiato la promozione in Prima Divisione con una cena allo stabilimento 54 di San Benedetto. Con l'occasione i titolari di Fi.Fa. Security Network Fabio e Filiberto D'Angelo hanno premiato le ragazze e la società