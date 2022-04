di Veronica Murgia

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Per il ciclo di conferenze “Incontri con l’Autore – primavera 2022”, Roberto Pazzi, poeta, narratore e giornalista tradotto in ventisei lingue, con più di trenta pubblicazioni fra sillogi e romanzi, fa tappa a San Benedetto per la presentazione del suo ultimo libro intitolato “Hotel Padreterno”, pubblicato dalla casa editrice “La nave di Teseo”.

La presentazione avverrà sabato 9 aprile, alle ore 18, presso l’Auditorium Tebaldini, alla presenza dello scrittore Marco Sprecacè.

Già collaboratore del “Corriere della Sera” e “The New York Times”, oggi opinionista di “QN”, Roberto Pazzi firma un romanzo sulla costante aspirazione dell’uomo all’immortalità, che è al tempo stesso una lucida riflessione su inquietudini e nevrosi dei nostri tempi, in una società che si sente giunta al tramonto, impaurita di lasciare la propria eredità.

Per la partecipazione è necessaria la prenotazione. È possibile telefonare al numero 335 7000773 oppure via Whatsapp al numero 366 4349288.