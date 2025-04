SAN BENEDETTO – In occasione della rassegna “Incontri con l’Autore”, Sergio Cutrona, presenterà il suo libro “Direzione felicità”. Viaggio di un ricercatore spirituale” (La Bussola edizioni)sabato 12 aprile, alle ore 18, Auditorium Comunale “G. Tebaldini”. Sergio Cutrona converserà con Silvio Venieri.

Sergio Cutrona è nato a Milano, si è trasferito da bambino, con la sua famiglia, nel Fermano dove ha frequentato tutte le scuole fino all’Università. Ha studiato Giurisprudenza a Padova dove si è laureato. A 25 anni è diventato avvocato e due anni dopo magistrato. Nel 1987 il suo primo incarico, come sostituto procuratore della Repubblica per i Minorenni delle Marche ad Ancona. Dal 1993 è stato pretore penale nella stessa sede e dal 2000 coordinatore dell’Ufficio Gip-Gup del Tribunale di Ancona. Specie in quest’ultima funzione ha trattato casi eclatanti, quali omicidi e tratta internazionale di persone. Dal 2005 al 2013 ha svolto le funzioni di giudice del Tribunale per i Minorenni delle Marche. Dal 2013 al 2023 è stato presidente del Tribunale per i Minorenni dell’Umbria e dal 2024 è Presidente del Tribunale per i Minorenni delle Marche. Il presidente Cutrona, oltre ad essere un magistrato, è anche un cultore di discipline psicologiche.

Il libro è frutto e sintesi delle plurime esperienze professionali dell’autore, quale magistrato, nel campo della tutela delle persone ed in particolare dei minorenni nelle loro relazioni e disagi familiari, nonché degli studi nel campo delle discipline olistiche, dell’inconscio e dell’ipnosi. Lo scritto si propone l’obiettivo di favorire la crescita spirituale del lettore, attraverso un percorso di consapevolezza, che ripercorre in buona sostanza quello dell’autore, nella conoscenza più profonda degli esseri umani. Si parte dalla proposta di visioni prospettiche differenti della vita, che consentano di trovare un senso alla stessa, per poi focalizzare l’attenzione sulla conoscenza del mondo e di sé stessi. Vengono illustrate strategie esistenziali, finalizzate allo sviluppo spirituale dell’individuo ed al suo benessere psico fisico. Un apposito capitolo è dedicato alla conoscenza dell’essere umano, come entità complessa e multidimensionale, attraverso l’analisi delle sue singole componenti ed il rapporto fra le stesse. Infine, nell’ultimo capitolo vengono descritte vere e proprie tecniche, per mantenere l’equilibrio emotivo ed eventualmente per uscire dal disagio, nel quale la persona può essere scivolata, con ampie spiegazioni sulle ragioni dell’efficacia di tali tecniche.