SAN BENEDETTO – Prosegue con un appuntamento di forte richiamo la 44ª edizione degli “Incontri con l’autore”, la rassegna culturale curata da Mimmo Minuto e organizzata da Libri ed Eventi con il patrocinio della Città di San Benedetto del Tronto. Il 19 giugno alle ore 21.30, alla Palazzina Azzurra, saranno protagonisti Marianna Aprile e Luca Telese con il loro libro “Materiali resistenti. Fare la cosa giusta in un Paese che sbaglia”, edito da Piemme.

L’incontro sarà moderato da Paolo Perazzoli, presidente del Club degli incorreggibili ottimisti ed ex sindaco della città. In caso di pioggia, l’evento si terrà all’Auditorium comunale “G. Tebaldini”. L’ingresso è libero.

Il libro, frutto del lavoro congiunto di due voci autorevoli del giornalismo italiano, è una raccolta di storie vere di impegno civile: da chi difende i diritti nel mondo del lavoro a chi testimonia in contesti di guerra, passando per esperienze di accoglienza dei migranti e lotte contro la disuguaglianza.

Attraverso questi racconti, Aprile e Telese propongono una visione “resistente” della società, in cui la coerenza ai principi costituzionali diventa uno strumento quotidiano di lotta. «La verità è che io e Luca, mentre le incontravamo e ce le raccontavamo a vicenda, non abbiamo avuto la minima esitazione nel ritenerle forme di resistenza. Una convinzione prepolitica, apartitica e per questo trasversale», spiega Aprile.

Il senso del libro è tutto nella sua ambizione: «Essere un anticorpo e un arsenale di idee che ha lo stesso spirito del nostro programma televisivo: come sopravvivere ai tempi feroci, alla cattiva politica ed essere felici», dichiarano i due autori.

Marianna Aprile, giornalista e autrice, ha una formazione in antropologia culturale e una lunga carriera tra testate come Oggi, Rai3 e Novella 2000. Luca Telese è noto per la sua attività come conduttore, scrittore e opinionista. Ha collaborato con l’Unità, Il Giornale, Il Fatto Quotidiano e condotto programmi come Tetris su La7.

Materiali resistenti è un’opera che invita alla resistenza attiva, a superare la “resilienza passiva” per reagire, ogni giorno, contro le derive del populismo e per difendere i valori democratici. Un testo che non si limita a raccontare il male, ma mostra le possibilità del bene.