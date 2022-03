Si è svolto il 9 marzo, presso la sede di Accademia Chefs la Scuola di Alta Cucina di San Benedetto del Tronto, il contest finale dell’ultimo corso di formazione Sushi Chef, l’esclusivo Corso Professionale per apprendere le tecniche indispensabili per intraprendere un percorso formativo culinario nel mondo della cucina giapponese.

Ai dieci partecipanti al corso provenienti da tutt’Italia – dalle Marche e il vicino Abruzzo ma anche dall’Umbria, dal Molise e dalla Sardegna – il duro compito di sbalordire la giuria tecnica e di completare nel migliore dei modi il percorso avviato l’8 febbraio con l’inizio delle lezioni tenute dal docente Michele Pagliarini e l’assistente Ines Csikos, con il supporto dei colleghi Resident Chef della scuola Laura Assenti, Augusto Palazzi e Massimo Polidori.

La giuria tecnica e di qualità, presieduta dal Presidente di Commissione Chef e Pastry Chef Valerio Giovannozzi – titolare della Pasticceria Cristal Pasticceria di Porto San Giorgio e appena proclamato secondo classificato per la miglior colomba tradizionale di Italia – ha ascoltato la presentazione di tutte le portate e ha votato il migliore piatto, valutandolo secondo i criteri di gusto, presentazione, e naturalmente giudicando anche la tecnica.

Ed è proprio Francesco Schirru, nato a Cagliari, il vincitore del Contest finale del Corso Sushi che con il Roll n° 26, ha stupito i giudici. Questo il nome dato dallo studente di soli 26 anni alla sua originale creazione: un roll Uramaki, philadelphia agli agrumi, tonno scottato, shinko all’interno. All’esterno alga nori e riso, tocco originale al posto dei semi di sesamo lenticchie doppia cottura, maionese al nero di seppia, chips di riso uova di lompo e spolverata di bottarga.

Giovane, sardo e con tante ambizioni e un percorso chiaro in mente. Già inserito nel mondo food ha lavorato come chef all’estero negli ultimi 10 anni e ha deciso di specializzarsi ulteriormente sulla cultura Giapponese.

“Accademia Chefs è stata una scelta inevitabile per continuare a professionalizzarmi in questo settore e soprattutto per offrire quel quid in più ai miei prossimi clienti tedeschi – ha dichiarato il vincitore – Si, è un momento delicato, ma mi sto già attrezzando per aprire un ristorante a Sud della Germania”. Giovane educato, con la passione per i viaggi a quanto pare a Francesco non fanno paura le lunghe distanze.

“Come premio per il primo classificato – dichiara il direttore e Patron Roberto Morello – abbiamo pensato ad una giornata formativa gratuita nell’Accademia di Alta Cucina, con i migliori chef docenti che da anni mantengono alto il nome dell’Accademia in tutt’Italia e che rilascia attestati di Qualificazione validi in Italia e all’Estero”.

Agli altri partecipanti è stato consegnato un pacco di pasta Pasta artigianale Carla Latini.

Partner e sponsor della serata cantina Mirizzi di Montecappone Vini che ha impreziosito le presentazioni orientali con “Ergo” Verdicchio dei Castelli di Jesi e Villa Rinaldi, presente con il suo ” Barricaia”.