C’era una volta la Sala Giochi Florida, presto ci sarà il nuovo SaSushi

Il locale di Assenti e Di Girolamo, oggi in via Mazzocchi si trasferirà in Piazza Giorgini, luogo più conosciuto di San Benedetto che in questi anni ha perso un po' la sua centralità. Apertura prevista nel mese di giugno

di Redazione