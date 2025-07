L’evento è diventato un momento di aggregazione coinvolgente e travolgente. Sul palco si sono alternati artisti e ballerini tra i più rappresentativi della scena latinoamericana, mantenendo alta l’energia con esibizioni cariche di ritmo e passione. Il pubblico ha partecipato con entusiasmo, cantando e ballando in un clima di grande festa

La line-up ha visto susseguirsi performance musicali e coreografiche firmate da grandi nomi come Tarde de Amargue, Momoy, Blanco , Hola Chica, Nena Samurai, Omega, Chimbala, Don Rafaelo, fino all’ospite d’onore: il leggendario Nicky Jam, “El Fenómeno”, tra i pionieri assoluti del reggaeton a livello mondiale.

La realizzazione del Sanpark Adriatic ha richiesto un importante investimento di risorse, finalizzato a garantire standard elevati sotto ogni aspetto. La gestione dell’intero evento, dagli accessi, alle operazioni di cassa, fino alla regia dello spettacolo, è stata pianificata con precisione e attenzione a ogni dettaglio. In un’ottica di valorizzazione del territorio, è stata prevista una tariffa agevolata per i residenti di Marche e Abruzzo, che hanno rappresentato una parte significativa del pubblico. Da segnalare anche la forte affluenza da fuori regione: circa il 40% degli spettatori proveniva da altre zone d’Italia e dall’estero, con presenze da Spagna, Croazia e Svizzera.

Il direttore artistico Gian Marco Iacoponi ha manifestato grande soddisfazione per il successo del festival:

«Siamo molto contenti dell’impatto che questo primo evento ha avuto sulla città. La gestione dei flussi, delle risorse e dell’organizzazione generale: dagli ingressi all’uscita è stata efficace e ben coordinata. Abbiamo già deciso di tornare il prossimo anno, con l’obiettivo di alzare ulteriormente l’asticella: vogliamo migliorarci, crescere, ampliare la proposta artistica e rendere l’esperienza ancora più coinvolgente. Siamo soddisfatti per il risultato di ieri, ma ancora più entusiasti per ciò che potremo costruire domani.»

Luigi Rapullino, proprietario dell’area Sanpark Adriatic, ha voluto esprimere il suo entusiasmo per il grande esordio, sottolineando il ruolo fondamentale della collaborazione con il territorio:

«Desidero ringraziare sinceramente il Sindaco Antonio Spazzafumo e tutta l’Amministrazione Comunale di San Benedetto del Tronto per la fiducia e il supporto dimostrato, insieme alla Questura, alla Prefettura, ai Vigili del Fuoco, alla Polizia Municipale, la Croce Rossa, a tutte le forze dell’ordine e istituzioni coinvolte nella gestione e nella sicurezza dell’evento. Ma un grazie speciale è rivolto a tutto il team di Sanpark Adriatic, questo debutto rappresenta per noi un traguardo importante, frutto di una visione condivisa e di un grande lavoro di squadra. Vedere l’area Sanpark trasformarsi in un polo vivo, accogliente e proiettato verso grandi eventi internazionali è per me motivo di grande orgoglio. E questo è solo l’inizio: l’entusiasmo che abbiamo respirato ci spinge a guardare con ancora più determinazione al futuro.»