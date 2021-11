Quattro Chef di fama nazionale e internazionale, Palmiro Carlini, Giuliano Baldessari, Masaki Kuroda e Cinzia Fumagalli, si sono cimentati in una cena che costituisce un vero e proprio viaggio di sapori e sensazioni tra Oriente e Occidente

MARTINSICURO – Più che piatti, il termine giusto è emozioni. Emozioni, prima per gli occhi poi per il palato, frutto della maestria di quattro Chef di fama nazionale e internazionale che hanno dato vita a una indimenticabile cena degustazione dal sapore decisamente fusion.

Domenica 28 novembre, presso il ristorante Krudo sushi fusion mixology di Martinsicuro, si è svolta la “Cena a otto mani”, ad opera degli Chef Palmiro Carlini, Giuliano Baldessari, Masaki Kuroda e Cinzia Fumagalli.

Gli ospiti della serata hanno potuto godere di un vero e proprio viaggio sensoriale tra accostamenti insoliti ed equilibri inaspettati. Ciascun piatto ha saputo restituire sensazioni diverse tra di loro seppure unite da un unico filo conduttore: l’incontro tra l’Oriente e l’Occidente.

A restituire completezza e armonia alle creazioni degli Chef il lavoro accurato del Mixologist Gianluca Scartozzi, che ha dato vita a drink perfettamente bilanciati, alcolici e non.

La sensazione ultima è stata quella di aver compiuto il giro del mondo in 8 mani e 11 portate. E come accade per ogni viaggio, ciò che resta è il ricordo di un’esperienza unica e irrepetibile.

