Un viaggio sensoriale tra sapori orientali e materie prime scelte. Domenica 28 novembre appuntamento al ristorante Krudo di Martinsicuro per l’imperdibile “Cena a 8 mani”.

Quattro Chef di fama nazionale e internazionale, Palmiro Carlini, Giuliano Baldessarri, Masaki Kuroda e Cinzia Fumagalli, si cimenteranno in una cena che costituisce un vero e proprio viaggio di sapori e sensazioni tra oriente ed occidente. Un’esperienza totalizzante, dove ogni particolare è stato curato nei minimi dettagli: un menù unico composto da 8 portate, un’attenta selezione delle materie prime ed una proposta di abbinamenti di cocktail, champagne e sakè, per vivere un’esperienza totalizzante, stellata ed unica.

Il ristorante

Dall’amore per il rigore della cucina Giapponese e dall’attenta conoscenza dei sapori e delle tradizioni nazionali e internazionali, nasce Krudo, il ristorante sushi fusion di Martinsicuro. Una location unica, raffinata ed elegante dove lo Chef Palmiro Carlini crea innovativi piatti, intrecciando e fondendo tra loro preparazioni orientali, tradizioni italiane e prodotti locali. Una “fusione” senza confini, per contaminazioni senza limiti tra elementi, prodotti e tecniche di cotture, per una fusion a 360°.

“Le nostre preparazioni sono fusion, perché giocano tra culture e tecniche di lavorazioni diverse. Tutte.”

(Chef Palmiro Carlini)

La qualità delle materie prime e la creatività delle proposte è globale, anche nei cocktail. Creare il giusto mix tra dolce e amaro, acido o zuccheroso, trovare il connubio perfetto con i piatti, è una vera e propria arte, di quest’arte ne è esponente il Mixologist Gianluca Scartozzi, che miscela con cura ingredienti, alcolici e non, per dare vita ad armoniosi equilibri e unici drink.

Gli Chef

Palmiro Carlini

Chef Neurogastronomo

Volto televisivo per Discovery Italia

Consulente per start up e ristorazione

Preparato, appassionato e brillante, lo Chef, nel corso della sua carriera, ha lavorato nelle maggiori capitali del mondo: da Riga a Mosca, per poi atterrare a New York City (ha cucinato per personalità come Donald Trumph), Miami, Bangkok e Singapore.

Le esperienze internazionali e la conoscenza di culture così differenti tra loro, lo hanno portano a sviluppare nuovi studi fino ad arrivare a formulare la sua filosofia di cucina, una cucina altamente scientifica e innovativa denominata neurogastronomia (scienza che studia i comportamenti celebrali in relazione agli stimoli sensoriali prodotti dal cibo).

Il grande pubblico lo ha conosciuto grazie al format televisivo “Top Chef”; attualmente collabora con Discovery Italia per diversi progetti televisivi ed alcuni ristoranti stellati italiani. È Executive Chef di Krudo – Sushi Fusion Mixology.

Giuliano Baldessarri

Lo chef Giuliano Baldessari è estroso e appassionato, proprio come la sua cucina fatta di conoscenza e creatività. Dopo un’esperienza in Germania come aiuto cuoco, entra nella cucina dello chef Luciano Parolari dove conosce tutte le regole ed i segreti del magnifico mondo della ristorazione. Pianificazione, visione e disciplina sono gli ingredienti con cui prepara piatti e banchetti anche per personaggi famosi di calibro internazionale. Una volta rientrato in Italia scopre i riconoscimenti Michelin. Ottiene riscontro positivo da Gualtiero Marchesi e da Aimo e Nadia (all’epoca entrambi 2 stelle Michelin). La scelta delle materie prime e l’acquisizione di nuove tecniche di cottura lo appassionano e lo conquistano.

Decide poi di partire e di provare a cucinare nelle cucine francesi. Dopo l’esperienza francese trascorre 10 anni a Le Calandre e impara ad affinare tatto e olfatto, sensi fondamentali in cucina. Nel 2014 chef Baldessari si sente pronto per la sua nuova avventura personale e nasce Aqua Crua. Sito in un edificio del 1400 a Barbarano Vicentino, questo ristorante lo conquista a prima vista. Qui lo chef ha la possibilità di esprimersi in modo totalizzante e nel 2016 arriva la prima stella Michelin, ma questo è considerato da lui solo un punto di partenza. Sono gli anni dei programmi tv: Top Chef con Annie Féolde, Mauro Colagreco e Moreno Cedroni, e Cuochi d’Italia.

Masaki Kuroda

Masaki nasce a Kumamoto, figlio di architetti decide di seguire le orme dei genitori, ma dopo una cena in un ristorante italiano rimane folgorato dal nostro stile di cucina. A quel punto lascia gli studi per iscriversi alla Scuola di Cucina di Gianluca Pardini a Lucca. Qui ha inizio la sua avventura culinaria nel nostro paese. Viaggia dal nord al sud prima come semplice cliente e poi come stagista in quelli che sono i migliori ristoranti d’Italia: Uliassi, Cogo, La locanda del Pilone ad Alba, per poi ritornare a Lucca come stagista al Butterfly e in fine al Serendepico, dove dopo essere stato stagista e poi chef ne e diventa il proprietario con Sabrina e Silva. Nel 2016 partecipa al programma televisivo Top Chef Italia, in onda su canale NOVE, aggiudicandosi il quarto posto.

Lo Chef propone una cucina che fonde la cultura Giapponese con quella Italiana. Piatti ricercati e mai banali, sapori eleganti che rimangono impressi nella memoria. Masaki ha un grande talento nell’esaltare le materie prime senza però sconvolgerne l’identità. Possiede inoltre un meraviglioso senso artistico ed estetico sa creare dei veri e propri capolavori di colore, forme e ovviamente sapore.

Cinzia Fumagalli

Stravagante ed eclettica, Cinzia Fumagalli è una delle chef-giudici de ‘’La prova del cuoco’’, il cooking show di Rai Uno condotto da Elisa Isoardi. Cinzia Fumagalli si è fatta conoscere dal grande pubblico televisivo con la partecipazione al programma in onda sul Nove “Top Chef”.

La partecipazione al programma le ha permesso di partecipare anche alla “Top Chef Cup” dove si sono sfidati i migliori chef delle prime due edizioni, e di vincere con un menù intitolato “Storie di Ordinaria Follia”.

Sin da giovane ha mostrato una certa predisposizione e passione per il mondo della cucina. Ha frequentato la scuola alberghiera di Ponte di Legno. Attualmente è docente di cucina nel Centro Formazione Professionale Alberghiero CFPA di Casargo.

Cinzia Fumagalli è nota per il suo look estroso, la Chef raccoglie i suoi lunghi capelli neri in uno chignon e porta sempre degli occhiali stravaganti. Per via del suo carattere esuberante e del commento pungente sempre pronto è stata soprannominata “la Mara Maionchi della cucina”.

