SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Una sconfitta che brucia, com’è giusto che sia, ma che di certo non intacca il 2021 storico del Porto d’Ascoli.

E’ di quest’opinione anche mister Ciampelli, che a fine gara si è concesso ai nostri microfoni per commentare l’1-2 subito per mano della Vastese: “Loro sono forti, è un’anomalia che abbiano solo 23 punti. Sapone? Ha fatto una buona partita anche se è stato un po’ forzato metterlo dal primo minuto, per via delle molte assenze. Non abbiamo fatto un buon primo tempo, ma siamo stati bravi a rimanere in partita fino alla fine con umiltà, sapendo che era una giornata no. Risultato a parte, oggi più di altri giorni, voglio fare un applauso ai miei ragazzi per quanto fatto in queste 16 partite. Finori? Ogni volta che viene chiamato in causa fa sempre il suo, oggi serviva un Under in porta per liberare uno slot over in mezzo al campo. Ci tenevamo a terminare l’anno con un risultato positivo, non ci siamo riusciti, ma è stato un anno storico di grandi soddisfazioni calcistiche. Questa sconfitta ci farà allenare ancora meglio in queste due settimane di riposo”.

L’allenatore della Vastese, D’Adderio, che ha anche un passato in rossoblu con la Samb, ha dichiarato (qui l’intervista completa https://www.youtube.com/watch?v=aG0KpL5hjEw&t=1s): “E’ stata una grande emozione tornare in questo stadio, per me è un onore poter dire di aver allenato la Sambenedettese. Venendo alla partita, loro sono la sorpresa del campionato, sono consapevoli, hanno un’identità ben precisa. Questo avvalora il nostro risultato, siamo soddisfatti di aver battuto una squadra importante che in casa si era sempre fatta rispettare. Non dobbiamo esaltarci, ma pensare a battere chiodo senza essere pigri”.

