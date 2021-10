SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Di seguito una nota diffusa dall’As Sambenedettese il 16 ottobre.

Prenderà il via oggi pomeriggio alle 15.30, l’avventura dei nostri ragazzi nel campionato nazionale Juniores di serie D girone F. Palla al centro al campo sportivo “G.Merlini” di San Benedetto dove arriverà la Recanatese.

Agli ordini dell’allenatore Sante Alfonsi ci saranno: Scartozzi Samuele, Celi Davide, Palestini Riccardo, Foschi Cristian, Tedeschi Francesco, De Antoniis Mattia, Amadio Simone, Mosca Manuel, Sirocchi Tommaso, Poli Matteo, Amatucci Elia, Palladini Alessandro, Cappellini Cristiano, Crementi Giuseppe, Sciarra Leon, Madonna Antonio.

Oltre che per l’allenatore, riconferma anche per il dirigente Claudio Forti, per l’accompagnatore Claudio Paoletti e per l’addetto all’arbitro Andrea Alfonsi. Nello staff tecnico la principale novità è rappresentata dal match analyst, Angelo Andrea Pisani, mentre in quello medico-sanitario spiccano le presenze della stimata dottoressa Martina Bruni e del giovane fisioterapista Michele Ioele. La Juniores si sta allenando da qualche giorno al Comunale di Martinsicuro, grazie all’accordo stipulato con la rinata società locale.

