SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Dopo l’ultimatum lanciato dai calciatori nella giornata di ieri, mercoledì 1 febbraio, oggi è la Croce Verde di San Benedetto a rivolgersi direttamente al Presidente della AS Sambenedettese Roberto Renzi, al fine di sottolineare pesanti mancanze di carattere economico. L’associazione ha annunciato ufficialmente che non presterà servizio nelle prossime partite, a partire da quella fissata per domenica 5 febbraio. Nella lettera si sottolinea inoltre il fatto che, nonostante gli accordi pattuiti, la Società si sia subito rivolta a un’organizzazione abruzzese per sostituire la Croce Verde locale. Quest’ultima, infine, ha dichiarato che si riserverà “ogni più opportuna azione” per la tutela dei propri diritti, per il recupero dei crediti e per la Comunità.