SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Caos Samb, i giocatori scrivono al Presidente Roberto Renzi: “Tuteleremo i nostri diritti per vie legali se le posizioni economiche non verranno regolarizzate entro una settimana”. Segue la lettera firmata dai calciatori rossoblù:

«Gentile Presidente,

non possiamo fare a meno di sottolineare come, ancora oggi, la società non sia adempiente agli impegni assunti e relativi al pagamento dei rimborsi previsti negli accordi economici, non mantenga le promesse fatte e non risponda alle nostre legittime domande e richieste.

Fermo restando che tutti i calciatori continueranno, come sempre fatto, a garantire massimo impegno e professionalità, ad onorare gli impegni sportivi, Le comunichiamo che qualora non provvederete a regolarizzare le posizioni economiche entro 7 (giorni) ed a mantenere gli impegni e promesse fatte, ci vedremo costretti ad attivare le opportune azioni legali per la tutela dei nostri diritti.

F.to

I calciatori della Sambenedettese»