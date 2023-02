Samb-Tolentino finisce 1-0. Tassi regala la vittoria ai rossoblù allo scadere

NOTE: Stadio “Riviera delle Palme” di San Benedetto del Tronto, cielo sereno, 14°C. Terreno di gioco in condizioni non perfette. Samb in completo rossoblù, Tolentino in grigio. All’intervallo verrà ricordata la piccola Emma, a un anno dalla sua tragica scomparsa.

ANGOLI: 3-2

AMMONITI: Mauthe (S) 32′ pt, Stefoni (T) 34′ pt, Gagliardini (T) 25′ st

ESPULSI:

MARCATORI: Tassi (S) 45+5′ st

FORMAZIONI

AS SAMBENEDETTESE: Marone, Zaffagnini, Favo, Torromino, Vita, Mauthe, Marras, Angiulli, Viscardi, Karkalis, Alboni

A disposizione: Mazzi, Murati, Lulli, Cardella, Agostinone, Feliz, Amato, Tassi, Del Moro

Allenatore: Daniele Romandini (Manolo Manoni è squalificato)

US TOLENTINO: Gagliardini, Di Biagio, Mataloni, Marcelli, Stefoni, Zeetti, Lattanzi, Rozzi, Moscati, Gori, Tizi

A disposizione: Orsini, Bontempo, Testiccioli, Papaserio, Brondi, Pallecchi, Vitiello, Nacciarriti, Giuli

Allenatore: Gianfranco Zannini

DIRETTA

PRIMO TEMPO

Segui la diretta Facebook di Riviera Oggi qui

1′ Inizia il match, subito pescato in fuorigioco Diego Vita

4′ Punizione per la Samb, Angiulli tenta la conclusione in porta ma Gagliardini è attento 6′ Alboni si inserisce in area, ma lo stop del 44 è imperfetto: occasione sprecata 8′ Lancio in profondità di Angiulli per Vita, il capitano rossoblù sbaglia la misura del passaggio 9′ Tizi finisce a terra in area, proteste dei Cremisi: per l’arbitro è tutto regolare 11′ Fallo di Vita su Tizi, il Tolentino può ripartire dalla propria metà campo 12′ Gran destro di Vita da fuori area, il pallone finisce poco sopra la traversa difesa da Gagliardini 14′ Marras atterrato sulla fascia destra del campo, punizione rossoblù con Alboni

16′ Intervento maldestro di Zaffagnini, calcio d’angolo per il Tolentino

17′ Zaffagnini si riscatta con una gran chiusura in avanti, poi Vita viene pescato in fuorigioco

19′ I rossoblù provano a manovrare in avanti, Torromino è in fuorigioco: azione neutralizzata

22′ La trappola del fuorigioco della difesa Cremisi inganna Mauthe: Samb di nuovo respinta

25′ Marras commette fallo, punizione per il Tolentino

26′ Fallo in attacco su Angiulli, la Samb riparte da Marone

27′ Fallo di Alboni su Lattanzi, ancora inconcludente la manovra offensiva rossoblù

28′ Bella trama in avanti degli uomini guidati da Romandini, Alboni viene atterrato in maniera regolare e poi commette fallo

30′ Vita servito in area, conclusione schermata da un difensore

31′ Marone rischia di combinare un pasticcio, si salva la difesa rossoblù. Poco dopo viene ammonito un componente della panchina del Tolentino

33′ Trattenuta prolungata di Mauthe, il difensore della Samb viene ammonito

34′ Ammonito Stefoni, rossoblù che tornano in avanti

35′ Altro corner per i Cremisi, Marcelli e Tizi alla battuta

38′ Viscardi crossa, la palla non viene intercettata dagli attaccanti rossoblù

39′ Grandissima azione personale di Diego Vita, che porta a spasso la difesa avversaria poi conclude due volte: prima viene intercettato da un difensore, poi il pallone finisce a lato

42′ Punizione per il Tolentino

43′ Gomitata in area di un attaccante ospite, riparte la squadra di Manoni

45′ Destro di Favo da fuori area, conclusione alta sopra la traversa

45′ Finisce il primo tempo, poche occasioni da entrambe le parti: le squadre tornano negli spogliatoi sul punteggio di 0-0

SECONDO TEMPO

1′ Riprende il match, Samb all’attacco

3′ Samb che conquista il suo primo calcio d’angolo della partita: l’opportunità non viene però concretizzata

4′ Entra in campo lo staff medico: duro scontro tra Karkalis e Tizi. Nel frattempo tra gli ospiti esce Di Biagio per far posto a Giuli

6′ Fallo in attacco di Mataloni, la Samb riparte da Marone

9′ Vita subisce fallo, punizione per i rossoblù

10′ Nella Samb escono Torromino e Alboni: al loro posto Cardella e Feliz

13′ Mister Zannini fa uscire Tizi e Moscati per far posto a Vitiello e Nacciarriti. Tra i rossoblù esce Favo ed entra Lulli. Nel frattempo Vita prova una conclusione davvero troppo difficile da indirizzare verso lo specchio

15′ Doppio liscio in superiorità numerica da parte degli attaccanti del Tolentino: occasione sprecata dai cremisi

17′ Corner per la Samb, ma subito dopo il guardalinee fischia un fuorigioco di Marras che lascia perplessi

21′ Doppia sostituzione per il Tolentino: entrano Brondi e Papaserio al posto di Gori e Rozzi

24′ Vita si procura un calcio di punizione al limite dell’area avversaria: buona posizione per centrare la porta

26′ Vita sfiora il gol con un destro che sfiora la traversa!

29′ Traversa di Cardella, ma il numero 7 rossoblù è in netta posizione di fuorigioco

32′ Partita bloccata, poche idee da parte di entrambe le squadre in campo

35′ Colpo alla testa subito da un giocatore del Tolentino, entra in campo il medico

38′ Fallo subito da Karkalis, Brondi viene ammonito

39′ Calcio d’angolo per la Samb, la palla gira fino al cross di Lulli, che serve Cardella: il 7 spreca di testa, pallone alto

41′ Vitiello serve Nacciarriti in posizione ideale per concludere in porta, ma il 19 cremisi sbaglia uno stop piuttosto agevole

43′ Romandini schiera Del Moro al posto di Marras

44′ Karkalis blocca una potenziale ripartenza del Tolentino

45′ Vitiello è a terra, gioco fermato dall’arbitro

45+1′ Sono 5 i minuti di recupero assegnati dal direttore di gara

45+2′ Clamorosa occasione sprecata da Diego Vita: il numero 11 centra il palo a tu per tu con Gagliardini. Nel frattempo entra Tass al posto di Angiulli

45+4′ Punizione per i rossoblù, fallo su Cardella. Forse è l’ultima occasione del match

45+5′ Cross di Vita per Del Moro, ma di testa il giovane rossoblù non riesce a indirizzare il pallone verso lo specchio

45+5′ SAMB IN VANTAGGIO! TASSI LA SBLOCCA ALLO SCADERE! I rossoblù tornano alla vittoria!