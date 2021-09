SAN BENEDETTO DEL TRONTO/GROTTAMMARE – Sambenedettese Basket Academy e Grottammare Basketball presentano lo staff tecnico di eccellenza dei propri centri minibasket, completamente rinnovato rispetto al passato.

Il nuovo responsabile tecnico Geremia Ciaralli, laureato in Scienze Motorie ed istruttore federale.

Saranno ben 3 gli istruttori ad affiancarlo, tutti altamente qualificati: Mauro Caruso, istruttore Minibasket Fip, Marco Borgognoni, istruttore Fip, Francesco di Matteo, istruttore Minibasket Fip, Laureato in Scienze Motorie e Dottore Magistrale in Scienza e Tecnica dello Sport. Francesco di Matteo sarà anche il responsabile dei “Progetti Scuola”.

Un grande sforzo organizzativo per Sambenedettese Basket Academy e Grottammare Basketball che hanno deciso di rendere completamente gratuita l’attività del minibasket dai 4 agli 11 anni.

“È un segnale forte che abbiamo voluto dare; il nostro obiettivo è quello di costruire un settore minibasket solido, in modo di garantirci un ricambio generazionale ottimale che possa dare stabilità e continuità ai nostri settori giovanili di Eccellenza” – spiega il responsabile del settore giovanile Alessandro Roncarolo – “Abbiamo deciso di rinnovare completamente il nostro staff inserendo finalmente istruttori motivati, altamente qualificati e dedicati unicamente alla crescita dei giovani cestisti”

I corsi sono già iniziati per tutti i bambini e le bambine dai 4 agli 11 anni nei centri di Grottammare, San Benedetto del Tronto e Porto d’Ascoli. Per l’attività sportiva non è richiesto il Green Pass e ci sono ancora posti disponibili.

