MOSCIANO SANT’ANGELO – La Sambenedettese Basket incassa la nona sconfitta consecutiva sul campo dell’Olimpia Mosciano ed è ufficialmente allo spareggio playout.

Partita difficile per i rossoblù che si giocavano le residue speranze di salvezza diretta contro una formazione che invece era ancora in lizza per la quinta posizione.

Dopo un buon primo di energia purtroppo nel terzo periodo di gioco si spegneva la luce in attacco con la Sambenedettese Basket che sprofondava a meno 14, tentando una inutile reazione nel finale.

I risultati degli altri campi hanno decretato che lo spareggio salvezza sarà contro l’Unibasket Lanciano, la giovane formazione frentana arriva da due successi consecutivi e appare, per questo, favorita nonostante la peggiore posizione di classifica. Gara 1 e Gara 3 saranno disputate in casa per i rossoblù, Gara 2 sarà invece di scena a Lanciano. Il calendario ufficiale della serie sarà comunicato successivamente.

Olimpia Mosciano: Valentini 2, Tommarelli 2, Caprara 2, Palumicci 12, Di Blasio 14, Groppi ne, Minac, Carrara 18, Pulcini ne, Fasciocco 4, Liepins 23, Rita.

Sambenedettese Basket: Attili 14, Ancillai 2, Feliziani ne, Del Zompo ne, Marino, Fazzini ne, Williamson 3, Maiorana Liga, Castorino ne, Bassetti 30, Sgura 12, Tongue Zuko 10.

Parziali: 17-23, 26-20, 21-11, 13-17.