SAN BENEDETTO DEL TRONTO – “La Sambenedettese Basket comunica che in data odierna il Professor Vincenzo Romano ha rassegnato le dimissioni dal ruolo di capo allenatore della Prima Squadra e dal ruolo di vice allenatore della formazione Under 19 per motivi personali che non gli permettono di proseguire il proprio lavoro. La Sambenedettese Basket accogliendo la notizia con profondo dispiacere ringrazia il Professor Vincenzo Romano per l’ottimo lavoro svolto in questi anni e augura a Vincenzo Romano le migliori fortune per il futuro in campo professionale ed umano”.

Ufficio Stampa Sambenedettese Basket