SAN BENEDETTO – La Sambenedettese Basket rende noto che i propri tesserati Francesco L’Innocente e Kristian Ndoj non hanno più preso parte alle sedute di allenamento della prima squadra e sono, quindi, da considerarsi fuori rosa.

La società ha appreso con sgomento la decisione dei due tesserati che hanno deciso di abbandonare la nave in un momento di enorme difficoltà e con il “mercato” per di più chiuso, rendendo ancora più difficile la strada per la salvezza.

La Sambenedettese Basket augura a tutte le società del panorama cestistico locale e nazionale di non dover mai avere a che fare con comportamenti così poco professionali che mettono a repentaglio gli investimenti e la passione di un’intera dirigenza in un momento così difficile ed importante.