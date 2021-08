SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Serie C, si delinea il campionato 2021-22 dopo tanti travagli, ricorsi e delusioni.

Oggi, 9 agosto, sono stati svelati dalla Lega Pro i tre gironi e le squadre che ne faranno parte. Alle 19 odierne, con diretta su RaiSport, sarà diffuso il calendario con tutte le partite.

Dopo cinque stagioni mancherà, ahinoi, la Samb.

L’ultima volta fu nel 2015-16 quando i rossoblu disputarono e vinsero il campionato di serie D nel primo anno della presidenza Fedeli.

In seguito ci furono quattro stagioni in Lega Pro concluse sempre ai PlayOff con alla guida l’imprenditore di Rieti e poi l’ultima presenza nell’annata 2020-21 con la presidenza Serafino terminata sempre ai PlayOff ma tra sofferenze e crisi economiche poi sfociate nel fallimento decretato ad inizio maggio dal Tribunale di Ascoli.

Nel frattempo, in attesa di capire le sorti della Samb e in quale categoria giocherà, ecco la nuova serie C con i tre gironi A, B e C. Nel raggruppamento B c’è una X: si giocano un posto Fano e Pistoiese.

Copyright © 2021 Riviera Oggi, riproduzione riservata.