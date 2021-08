GROTTAMMARE – Verifica degli ingressi con relativi green pass per i partecipanti e grande esibizione degli artigiani e dello show targato Cna di Ascoli Piceno. Iniziativa riuscita in tutto che valorizza le creazioni meravigliose dei nostri artigiani in un ambiente unico. Serata all’insegna della moda e della bellezza con le linee presentati dagli artigiani sempre più con una chiave innovativa e creativa che riescono a regalare emozioni.

La serata organizzata dalla Cna di Ascoli Piceno con la regia condotta da Fabbrica Eventi ha visto diversi ospiti a partire dai padroni di casa il presidente Cna di Ascoli Piceno Arianna Trillini e l’assessore al turismo del Comune di Grottammare Lorenzo Rossi che hanno ribadito l’importanza e la volontà rinnovata della collaborazione tra Associazione e Comune per valorizzare imprese e territorio.

L’assessore al Bilancio Regione Marche Guido Castelli e il presidente della Camera di commercio delle Marche hanno evidenziato come il settore moda oggi può superare la pandemia ed agganciare la ripresa sottolineando quanto di buono viene messo in campo proprio dalla Cna a sostegno e supporto delle attività.

Banca del Piceno con il Vice direttore generale Francesco Merletti ha premiato la giovane stilista Sanbenedettese Nella Rossi finalista su 1.500 proposte nel concorso nazionale Ricerca Moda e Innovazione organizzato da Cna Federmoda Nazionale.

Mentre Il Presidente Maurizio Paradisi e il Direttore Generale Paolo Mariani hanno spiegato come oggi il confidi Uni.Co è vicino a imprese e hanno premiato il vincitore Filippo Francia di Ripe San Ginesio Macerata per aver vinto il concorso Ricerca moda e innovazione a livello nazionale.

Bel momento quello della riconoscimento con donazione da parte di Antonio Spazzafumo della Linea Ufficio con una macchina da cucire per l’istituto Fermi Sacconi Ceci consegnato al preside Aldo Evangelista per poter aiutare sempre i giovani studenti a lavorare e confrontarsi con strumenti adeguati nel momento della formazione.

Lo spettacolo della moda è stato assoluto protagonista della serata ma anche lo show non è venuto meno grazie alle performance della Cantante Rebecca Liberati e della simpatia di Andrea Agresti accompagnati dall’energia conduzione di Marco moscatelli e della bellissima Cinzia Poli.

Emozionante fase finale in cui la Cna di Ascoli Piceno ha consegnato infatti dalla Responsabile Cna Federmoda Ascoli Piceno il premio a Miss Marche che è proprio di Grottammare, Lea Calvaresi, che ha ringraziato emozionata e nelle parole del Sindaco Enrico Piergallini.

Vi sono state le valorizzazione migliori per una serata riuscita in tutto sia nell’attenzione per il rispetto delle regole sia per la valorizzazione delle imprese che riescono sempre a stupire ma soprattutto ribadendo il connubio eccezionale creatosi tra comune e Cna che vede l’evento ormai divenire un appuntamento fisso per tutta la cittadinanza.

Da qui le conclusioni del direttore e segretario della Cna Di Ascoli Piceno, Francesco Balloni, che ha tenuto ad evidenziare come le imprese del settore moda sono pronte ad agganciare il treno della ripresa non tralasciando nulla e spingendole all’aggregazione per recuperare dei mercati esteri basandosi sulla loro qualità da sempre riconosciuta nel mondo.

Premiata sorpresa dallo stesso direttore Balloni la presidente Cna Federmoda Marche, Doriana Marini, titolare della ditta Sanbenedettese Dienpi, per la sua performance sia umana che aziendale in anni duri come questi essendo riuscita grazie alla capacità anche di riconversione ad agganciare un nuovo filone importante di mercato con la produzione delle mascherine grazie al progetto di Cna nazionale.

