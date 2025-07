SAN BENEDETTO – Si è svolta mercoledì 16 luglio, la conferenza stampa sull’evento “Fashion mood -Eccellenze in passerella“, il concorso di giovani stilisti organizzato dal CNA ( artigiani imprenditori d’ Italia) di Ascoli Piceno, giunto quest’anno all’undicesima edizione.

Sono intervenuti alla conferenza stampa di lancio dell’evento Francesco Balloni, Direttore del CNA, Arianna Trillini, Presidente del CNA, Doriana Marini, Presidente CNA Federmoda Marche, Irene Cicchiello, Responsabile CNA Federmoda Marche, Beatrice Straccia, Responsabile CNA Federmoda Ascoli Piceno, Laura Camaioni, assessore alle attività produttive del comune di San Benedetto, Cristina Baldoni, consigliera delegata alle attività produttive del comune di Grottammare, Alessandro Rocchi, sindaco di Grottammare, Gino Sabatini, Presidente della Camera di Commercio delle Marche, Sandro Donati, Presidente della Banca del Piceno.

Anche quest’anno, per la terza volta, l’evento si articolerà in un doppio appuntamento: giovedì 24 luglio, alle ore 21,30, a San Benedetto, presso la Palazzina Azzurra, e venerdì 25 luglio, alla stessa ora, a Grottammare, in piazza Kursaal, sfileranno le creazioni di giovani e promettenti stilisti con l’obiettivo comune di accendere i riflettori sul made in Marche e promuovere la creatività di nuovi talenti del settore della moda che, nonostante le difficoltà e i momenti di crisi, resta un fiore all’occhiello dell’Italia nel mondo. La serata di San Benedetto sarà presentata da Manuela Cermignani e Domenico Marocchi, mentre quella di Grottammare da Marco Moscatelli e Milena Miconi.

“L’idea alla base di questa iniziativa è proprio quella di mettere gli artigiani del nostro territorio in passerella – ha affermato Doriana Marini – “Iniziative come queste, che tendono a portare i giovani nel mondo della moda, non devono solo essere scelte strategiche, ma politiche. Noi operatori della comunicazione dobbiamo dare rilievo alle aziende che portano avanti con passione il prodotto made in Italy e abbiamo l’obbligo di tutelarle e promuoverle. Il settore è strategico per l’Italia – ha continuato – perché la moda nel nostro paese rappresenta un elemento culturale, sociale e di crescita per molti giovani“. La Marini ha anche sottolineato le recenti difficoltà di molte imprese marchigiane del settore della moda di reperire forza-lavoro, soprattutto durante gli ultimi due anni di stallo, per questo il Presidente della Camera di Commercio, Gino Sabatini, ha ribadito quanto questo tipo di eventi possa essere di aiuto anche alle aziende stesse: “Fashion Mood può essere utile anche per fare conoscere e mettere in comunicazione tante imprese. A livello internazionale dazi e politiche economiche hanno messo in difficoltà il settore della moda, per cui anche piccole iniziative come questa sono molto importanti”.

Sandro Donati, Presidente della Banca del Piceno ha, inoltre, sottolineato la volontà di sostenere questo settore attraverso eventi come questo: ” Vogliamo investire nei settori artigianali e far capire che la moda, anche da piccole località, può rilanciare questo settore; come banca del territorio siamo lieti di dare un sostegno a queste attività, che contribuiscono all’ immagine del tessuto provinciale”.

Irene Cicchiello, invece, ha spiegato quanto questo doppio evento possa dare nuova linfa e visibilità a entrambe le due località che lo ospiteranno e opportunità ai giovani artisti che “saranno giudicati da professionisti del settore”; a Grottammare, inoltre, scenografie artistiche arricchiranno la sfilata creando “un mix tra moda e arte”. Parole lusinghiere anche da parte dell’assessore Camaioni, che si è detta onorata di ospitare l’evento per la terza volta e soprattutto soddisfatta della proficua collaborazione con il comune di Grottammare, e altrettanto positivo è stato il commento del sindaco Rocchi, che ha ricordato che si tratta di un appuntamento fisso del cartellone estivo grottammarese proprio perché l’amministrazione crede fortemente in questo progetto, che “sostiene una realtà del nostro territorio”. La consigliera Baldoni ha, infine, segnalato la necessità di “riportare la gente a girare per la città, interessare i giovani e rivitalizzare i nostri centri”, cosa che eventi del genere possono contribuire a fare, mentre Beatrice Straccia ha confermato l’enorme impegno profuso nella realizzazione di questo evento: “c’è tanto lavoro dietro queste due serate, ma il nostro obiettivo è fare rete perché questo settore, purtroppo, oggi è in salita, ma i giovani, come sempre, ci sorprenderanno.”

Commenti sono arrivati anche dal Direttore del CNA, Francesco Balloni, e dal Presidente del CNA, Arianna Trillini: “Ogni anno aggiungiamo qualcosa a questo format anche grazie alla sinergia che si è creata perché ci sono un obiettivo comune e una volontà comune – ha affermato Balloni – La moda nelle Marche ha forse un valore maggiore che in altre regioni, ma dobbiamo rilanciarla e il nostro rilancio passa dalla qualità“.

“Questa è una vetrina importante dove anche dall’estero possono venire a tastare le nostre eccellenze e dove si vuole dare un’opportunità ai giovani in un settore dove c’è molta competitività – ha aggiunto la Trillini. “Fashion mood è un evento nazionale e internazionale in cui si possono conoscere le eccellenze per poi far nascere anche nuovi brand, è il marchio che tutela il vero made in Italy artigianale e la capacità di produrre eccellenza in tutti i settori della bellezza“.