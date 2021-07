SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Ancora una volta la storica via di San Benedetto del Tronto mette in evidenza la sua propensione a vivacizzare il commercio regalando a cittadini e turisti un’esperienza coinvolgente ed attrattiva.

Grazie ad un progetto promosso e interamente finanziato dai commerciati stessi, dal 1° luglio al 30 settembre, dei bellissimi cuori rossi illumineranno il passeggio di via XX Settembre creando un’atmosfera romantica ed accogliente nelle serate estive di shopping, cibo e divertimento.

E dulcis in fundo … una “selfie zone” in piazza Cesare Battisti appositamente creata per le foto: un enorme cuore luminoso farà da cornice a chi vorrà immortalarsi in un “selfie d’amore”.

#sbtinlove è l’hashtag da usare per entrare a far parte della galleria più romantica del web.

