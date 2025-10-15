SAN BENEDETTO – Il dibattito sull’allestimento delle luminarie a San Benedetto del Tronto si accende, con i rappresentanti comunali Gaetani e Camaioni che hanno chiarito la ripartizione dei costi.

Secondo quanto dichiarato, metà della spesa per le luminarie è a carico del Comune, mentre l’altra metà deriva dal contributo degli sponsor.

Tuttavia, il chiarimento non ha placato le voci critiche, con diverse attività commerciali che hanno espresso le proprie considerazioni e preoccupazioni:

C’è chi ha sollevato la questione delle aree trascurate, ritenendo che l’illuminazione non sia stata distribuita in modo uniforme sul territorio comunale. Altri hanno sottolineato l’esigenza di una maggiore organizzazione preventiva per la gestione di tali iniziative.

Un altro commerciante ha detto che “i problemi vanno oltre le luminarie e riguardano una situazione difficile delle attività in centro, dove il supporto tra comune e attività dovrebbe essere più bilanciato”. La risposta dell’assessore: “Sono convinto che dovrebbero partecipare anche avvocati, commmercialisti e amministratori di condominio, che come i commercianti beneficiano del benessere delle attività commerciali”. Altri commercianti hanno approfittato per elencare i problemi che ha San Benedetto in relazione al turismo.

Una critica più radicale ha messo in discussione l’importanza stessa delle luminarie, sostenendo che siano irrilevanti di fronte a problemi più gravi: San Benedetto, si afferma, è ferma da decenni e sta rischiando di essere superata anche da città vicine come Civitanova.

Per superare queste frizioni e agevolare il coordinamento delle attività, alcuni commercianti hanno avanzato la proposta di istituire una commissione mista che possa coordinare e facilitare in modo più efficace le iniziative commerciali future.