SAN BENEDETTO – Ad animare la discussione in Commissione Bilancio del 9 ottobre ,sono i 247.000 euro , destinati ai Servizi Cultura (delega assunta ad interim dal Sindaco) Sport e Turismo, per le “Animazioni Natalizie” e le Luminarie.

A presentare il bilancio, come di consueto, è il titolare della delega, l’ assessore Domenico Pellei.

«Dato che le commissioni cultura, sport e turismo sono una cosa quasi sconosciuta a questa amministrazione – stigmatizza la Consigliera Annalisa Marchegiani– 247.000 euro sono una somma importante. A lei assessore, spetta il gravoso compito di spiegarci come verranno impiegati, Perchè qui la regola è sempre questa: portate prima in consiglio il conto da pagare, poi lo applicate e ce lo ritroviamo a cose fatte. Forse sarebbe anche corretto spiegare come verranno impiegati i 247.000 euro»

«Potrebbe essere utile che domani ci venga inviato un elenco delle spese dettagliate per questa variazione di bilancio – Propone il Presidente di Commissione Paolo Canducci – In modo tale che tutti i componenti dellka commissione lo possano avere ed anche gli altri consiglieri»

«Disporre che ci venga dato domani non è neanche corretto. Quando ce lo fate avere a 10 ore dal Consiglio? – tuona la Dottoressa Marchegiani – Qui quello che deve cambiare è il metodo. Magari non tutti hanno interesse a leggere le varie delibere, ma io sì, e vorrei essere messa in condizione di andare in Consiglio Comunale, avendo contezza di quello che leggo soprattutto in materia di Bilancio. Quindi il rendicontino presentato a poche ore dal Consiglio Comunale, non è assolutamente Corretto. quando si verificano questi casi, si deve chiedere lo spostamento del Consiglio Comunale »

L’assessore Pellei prova comunque a dare una risposta relativa ai soli capitoli di spesa invitando i consiglieri a rivolgersi agli Assessori competenti, per quanto riguarda la destinazione.

Le spese natalizie sono suddivise in :

settore Commercio

70.000 euro per le luminarie

10.000 euro per gli eventi del periodo natalizio

settore Cultura

40.000 euro per il cartellone natalizio di cui 15.000 euro per Natale al Borgo 15.000 euro per il Concerto di Capodanno 10.ooo euro per animazioni varie

22.500 euro per il completamento del cartellone teatrale 2023/24

inoltre sono destinati, ma non meglio definiti 20.00 euro al settore sport e 70.000 euro

Per quanto riguarda il resto del copioso bilancio,

Viene comunicato il prelievo dal fondo di Riserva di 40.000 euro per le spese legali aggiuntive per il contenzioso contro Gas-Plus.

l’aumento della spesa per l’anno 2023 è dovuta maggiormente al l’applicazione di una quota di circa 570.000 euro dell’avanzo disponibile per far fronte ad una maggiore spesa per la gestione integrata dei rifiuti urbani tra cui:

385.458 euro per una maggior produzione dei rifiuti e di smaltimento degli stessi in discarica rispetto a quanto previsto.

27.115 euro per l'aumento di contributo all'ATA

In risposta all’interrogazione della Consigliera Aurora Bottiglieri in merito, l’assessore Pellei assicura che non ci sarà una rimodulazione delle tariffe Tari per far fronte alla maggiore spesa.

le più rilevanti movimentazioni delle entrate del 2023 sono :

588.000 euro di maggiori entrate tributarie

di maggiori 112.000 euro dal Canone Unico Patrimoniale

dal 223.000 euro circa di finanziamenti ministeriali e regionali per attività sociali

circa di il dividendo di € 56.000 euro, per l’anno 2022 a favore del comune di San Benetto in qualità di socio della Picenambiente.

Altre rilevanti voci di spesa preventivati per il prossimo esercizio sono:

116.000 euro circa per l’aumento dei tassi di interesse sui mutui,

47.000 euro circa per l'affitto dei locali dove si trasferisce l' istituzione "Vivaldi" ,

247.000 euro per luminarie ed animazioni Natalizie .

per ed . 285.000 euro per la riqualificazione del lungomare

per la riqualificazione del 90mila euro per l’arredo della nuova sede della Polizia locale

Inoltre è stata effettuata una contabilizzazione di Minori oneri per il servizio di trasporto scolastico pari a 48.000 euro nel 2023 e 128.000 euro nel 2024 e 2025