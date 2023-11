Di Alice Spina

SAN BENEDETTO – Oggi, 30 Novembre, avanza la magia del Natale presso la sala consiliare del Comune. Alla plenaria sono intervenuti il sindaco Antonio Spazzafumo, il vicesindaco Antonio Capriotti, l’assessore al turismo e sport Cinzia Campanelli, l’assessore alle attività produttive Laura Camaioni e l’assessore alla cultura Lia Sebastiani insieme a tutti gli organizzatori compartecipanti, al fine di presentare ufficialmente il cartellone eventi natalizi di quest’anno per la bella cittadina marchigiana.

Il comune di San Benedetto è pronto a fare da incantevole scenario con luminarie e istallazioni a tema, “tema ancora in attesa di essere spoilerato” a dire scherzosamente del Sindaco. Nomi altisonanti come quello del grande Gene Gnocchi, mitico Paolo Belli e tanti altri sono stati chiamati per condurre questo mozzafiato tour itinerante ricco di manifestazioni, concerti, mercatini, spettacoli, teatro e tanto altro con l’obiettivo di recuperare e rivivere a cuore caldo la gioia di un Natale per tutti e di tutti.

Una bellissima sinergia quest’anno trova coinvolte l’Amministrazione comunale, gli organizzatori tutti, gli sponsor, i commercianti, le innumerevoli associazioni benefiche che operano costantemente e con amore sul territorio, tutto questo a conferma di una felice commistione di novità e tradizione al fianco della creatività. La Comunità come protagonista indiscussa e capo saldo di condivisione umana.

La fluida cooperazione tra gli assessori comunali dei tre settori maggiormente coinvolti per questi eventi sta dando meravigliosi frutti d’integrazione urbana per una sempre più significativa valenza territoriale. Si evince chiaramente quanto il desiderio della Giunta comunale tutta, sia rendere San Benedetto una realtà eclettica, coinvolgente e attrattiva dal punto di vista turistico non solamente d’estate, ma anche e soprattutto nella stagione invernale grazie proprio alla sua unicità e indiscussa efficienza talentuosa.

Dal 1° dicembre al 7 gennaio, le vie e le piazze della Città si trasformeranno in un’incantevole villaggio diffuso al profumo di Natale, un fine e inizio nuovo anno ricco di emozioni e sorprese ad alto impatto scenografico per grandi e piccini.

Di seguito troverete tutti i riferimenti e il cartellone eventi natalizi completo, scansionando il QR code.