VERONA – L’allenatore della Samb, Paolo Montero, commenta il successo per 1-0 contro la Virtus Verona domenica 18 aprile.

Di seguito le sue dichiarazioni.

“E’ una grande vittoria non solo per il gruppo, ma per la città intera. Sono molto orgoglioso, i ragazzi se lo meritano. Vengono ad allenarsi tutti i giorni con grande spirito ed allegria”. Poi riguardo lo stile di gioco offensivo, volto a mettere molti palloni in area, studiato venerdì in allenamento insieme al collaboratore tecnico Andrea Pierantoni: “Abbiamo studiato molto bene gli avversari. Ci siamo concentrati sull’ampiezza della manovra grazie al gran lavoro di Andrea prima della rifinitura.” Le ultime due partite? “Pensiamo solo a vincere, lasciandoci alle spalle tutti i problemi extra calcistici nel momento in cui entriamo in campo”.

