PORTO D’ASCOLI – Il Presidente del Porto d’Ascoli Calcio Vittorio Massi torna sugli episodi della partita interna col Valdichienti Ponte di domenica scorsa 11 aprile:

“Per prima cosa voglio dare merito al Valdichienti per la vittoria e fare soprattutto i complimenti all’allenatore Giandomenico per come ha preparato la partita. Come Presidente del Porto d’Ascoli Calcio, non posso non recriminare la scelta di mandare assistenti della sezione di Macerata contro una squadra della medesima località. Il signor Pascoli è stato protagonista dell’assegnazione immediata di un rigore molto dubbio a nostro sfavore e dell’annullamento di un regolarissimo gol come quello di Shiba per fuorigioco inesistente.

Ritengo sia ridicolo che gli arbitri e guardalinee che risiedono nell’area del Girone sud (B) vengano mandati a dirigere gare dello stesso Girone, sarebbe opportuno che vadano in quello nord e viceversa, altrimenti c’è il rischio che questa Eccellenza diventi un torneo parrocchiale.

In ultimo, mi chiedo come mai il sottoscritto sia stato squalificato nella passata stagione per essere stato riconosciuto in tribuna usare frasi ingiuriose contro l’arbitro e invece un giocatore autore di due bestemmie in faccia al direttore di gara in uno stadio vuoto non abbia ricevuto nessun tipo di provvedimento.”

ECCELLENZA MARCHE 2021-LA RIPARTENZA:

Riepilogo risultati 1a giornata d’andata Girone B di domenica pomeriggio 11 aprile 2021 a porte chiuse:

Atletico Azzurra Colli-Atletico Ascoli 0-0 (All’80’ il neo-entrato Filiaggi dell’Atletico Ascoli ha fallito un rigore, parato dall’estremo locale Alessio Camaioni)

Grottammare-Sangiustese 0-2 (30′ Davide Testa, 51′ Ruzzier)

Porto d’Ascoli-Valdichienti Ponte 0-1 (5′ Federico Palmieri su rigore. In pieno recupero, al 93′ Napolano del Porto d’Ascoli ha fallito un rigore, parato dall’estremo ospite Tavoni)

CLASSIFICA GIRONE B:

Sangiustese 3,

Valdichienti Ponte 3,

Atletico Ascoli 1,

Atletico Azzurra Colli 1,

Porto d’Ascoli 0,

Grottammare 0.

Prossimo turno, 2a giornata d’andata Girone B di domenica 18 aprile 2021 alle ore 16,30 a porte chiuse:

Atletico Ascoli-Grottammare (Gara che si giocherà al Comunale sintetico di Sant’Egidio alla Vibrata [Teramo], dove l’Atletico Ascoli giocherà almeno per ora le sue gare interne)

Sangiustese-Porto d’Ascoli

Valdichienti Ponte-Atletico Azzurra Colli

Mini Calendario Eccellenza Marche Girone B

STATISTICHE PORTO D’ASCOLI:

Vittorie: 0

Pareggi: 0

Sconfitte: una (0-1 interno col Valdichienti Ponte alla 1a giornata)

Gol fatti: 0

Gol subiti: 1 (in casa)

Differenza reti: -1 (0-1)

Capocannoniere: ”

Punti interni: 0 (su una gara interna), frutto di un ko interno.

Punti esterni: ”

Espulsioni (di giocatori): 0

Ammonizioni (di giocatori): 2.

Media inglese: -3

MINI-CALENDARIO PORTO D’ASCOLI RIPARTENZA ECCELLENZA MARCHE 2021:

ANDATA– 1a Giornata, domenica pomeriggio 11 aprile: Porto d’Ascoli-Valdichienti Ponte 0-1; 2a Giornata, domenica 18 aprile ore 16,30: Sangiustese-Porto d’Ascoli ; 3a Giornata, domenica 25 aprile ore 16,30: Grottammare-Porto d’Ascoli; 4a Giornata, domenica 2 maggio ore 16,30: Porto d’Ascoli-Atletico Ascoli; 5a Giornata, domenica 9 maggio ore 16,30: Atletico Azzurra Colli-Porto d’Ascoli.

RITORNO– 6a Giornata, domenica 16 maggio ore 16,30: Valdichienti Ponte-Porto d’Ascoli; 7a Giornata, domenica 23 maggio ore 16,30: Porto d’Ascoli-Sangiustese; 8a Giornata, domenica 30 maggio ore 16,30: Porto d’Ascoli-Grottammare; 9a Giornata, mercoledì 2 giugno ore 16,30: Atletico Ascoli-Porto d’Ascoli; 10a ed ultima Giornata, domenica 6 giugno ore 16,30: Porto d’Ascoli-Atletico Azzurra Colli.

Ecco l’elenco delle 6 squadre dell’ECCELLENZA MARCHE Girone B 2021 ed i loro rispettivi allenatori

ATLETICO ASCOLI (Squadra di Ascoli Piceno, rappresenta l’ex Ciabbino ma in questo mini-Campionato, giocherà le sue gare interne al Comunale sintetico di Sant’Egidio alla Vibrata [Teramo]; neopromosso in Eccellenza avendo vinto la scorsa stagione il Campionato di Promozione Marche Girone B) Allenatore: Antonio Aloisi.

ATLETICO AZZURRA COLLI (Squadra di Colli del Tronto, comune in provincia di Ascoli Piceno. La scorsa stagione è giunta 12a in Eccellenza Marche Girone B) Allenatore: Peppino Amadio.

GROTTAMMARE (Squadra dell’omonimo comune in provincia di Ascoli Piceno. La scorsa stagione giunto 14°in Eccellenza Marche. Sarà la sua 14a partecipazione nel Massimo Campionato Regionale). Allenatore: Massimiliano Zazzetta.

PORTO D’ASCOLI (Squadra dell’omonima stazione balneare del comune di San Benedetto del Tronto [Ascoli Piceno], di cui non costituisce frazione, ma parte integrante. La scorsa stagione è giunto 4°in Eccellenza Marche ed ha disputato la finale della Coppa Italia Regionale, venendo sconfitto dalla Forsempronese. Sarà la sua 7a partecipazione nel Massimo Campionato Regionale). Allenatore: Davide Ciampelli.

SANGIUSTESE (Squadra di Monte San Giusto, comune in provincia di Macerata, ma gioca le sue gare interne al Comunale La Croce di Montegranaro [Fermo]. Era direttamente retrocessa in Eccellenza dalla Serie D Girone F dove la scorsa stagione è giunta 15a) Allenatore: Roberto Vagnoni (che ha rilevato Manolo Manoni, esonerato durante l’interruzione del Campionato)

VALDICHIENTI PONTE (Squadra di Morrovalle [Macerata] e gioca le sue gare interne al Comunale Villa San Filippo di Monte San Giusto [Macerata]. La scorsa stagione giunto 10°nel suo primo Campionato d’Eccellenza Marche). Allenatore: Luigi Giandomenico

In neretto le squadre che hanno già sostituito l’allenatore iniziale.

CAMPI DI GIOCO DELLE 6 SQUADRE D’ECCELLENZA MARCHE GIRONE B 2021:

ATLETICO ASCOLI: vista indisponibilità del Picchio Village, Strada della Bonifica, 8- Ascoli Piceno, giocherà sue gare interne al Comunale sintetico di Sant’Egidio alla Vibrata (Teramo), Via Gabriele D’Annunzio.

ATLETICO AZZURRA COLLI: Comunale Colle Vaccaro, Via Colle Vaccaro-Colli del Tronto (Ascoli Piceno)

GROTTAMMARE 1899: Comunale Filippo Pirani, Via San Martino – Grottammare (Ascoli Piceno)

PORTO D’ASCOLI: Comunale Ciarrocchi, Via Sturzo – Porto d’Ascoli (Ascoli Piceno)

SANGIUSTESE: Comunale La Croce, Via La Croce – Montegranaro (Fermo)

VALDICHIENTI PONTE: Comunale Villa San Filippo, Via Magellano- Monte San Giusto (Macerata).

