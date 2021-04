MARTINSICURO – Appuntamento sociale.

E’ andato in onda sul canale La7, domenica 11 aprile, il programma “L’Ingrediente perfetto” condotto da Roberta Capua, una bella vetrina per la costa teramana del Flag Costa Blu e dei suoi 7 Comuni che, da Silvi, Pineto, Roseto degli Abruzzi, Giulianova, Tortoreto, Alba Adriatica fino a Martinsicuro, hanno da sempre una forte vocazione turistica e un’economia strettamente connessa alla pesca e all’eno­gastronomia.

Soddisfatti Vincenzino Crescenzi e il Presidente Carla Massetti “Op Abruzzo Pesca” della iniziativa svolta a promozione della Filiera del pesce azzurro Alice “Engraulis encrasicolus” a Marchio collettivo “Il Principe Azzurro dell’Adriatico”.

Roberta Capua ha aperto le porte della sua cucina per svelarci i suoi ingredienti perfetti tra cui le “acciughe” nella preparazione di piatti gustosi e naturalmente sani grazie allo Chef Monia Di Carlo dell’Osteria “La Stracciavocc” di Fabio Spitilli, che ha preparato, nella suggestiva cornice del caliscendi di Arnaldo Parere ed Eloisa nel porto di Giulianova , un piatto della tradizione abruzzese il “Piccato di Alici”, per promuovere e valorizzare il “Pesce Azzurro dell’Adriatico”, non solo in una logica di qualità, tracciabilità, sostenibilità, ma anche di rispetto dell’ambiente; infatti l’OP, ha già registrato a dicembre 2018 un Marchio Collettivo It “Il Principe Azzurro dell’Adriatico”.

La puntata in onda nel seguente link: https://www.la7.it/lingrediente-perfetto/rivedila7/lingrediente-perfetto-11-04-2021-374641

