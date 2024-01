MONTEPRANDONE – ​​​La gastronomia è una ricchezza del territorio di Monteprandone. Saperi antichi e sapori nuovi si incontrano sulla tavola, dando vita a prelibatezze difficili da dimenticare.

Dall’olio di oliva, ai vini DOC provenienti dai vigneti dei cinque colli monteprandonesi, dall’oliva ascolana DOP alla pasta, farina, formaggi, salumi, miele, i prodotti tipici sono una delle eccellenze di questo territorio.

Per questo l’Amministrazione comunale, in collaborazione con la cooperativa Opera, ha organizzato l’incontro “Le ricette tradizionali di Monteprandone”, una chiacchierata aperta a tutti per condividere i segreti culinari e le ricette tipiche della tradizione contadina.

L’incontro, aperto ad appassionati di cucina e non, si terrà domenica 4 febbraio, alle ore 16:30, presso il Museo Civico dei Codici di San Giacomo della Marca.

Ciascun partecipante potrà condividere con gli altri una ricetta tipica realizzata nella propria famiglia. Il contributo di ognuno permetterà di realizzare un piccolo dépliant con le ricette tipiche di Monteprandone da lasciare ai turisti e non solo.

Per informazioni ufficio IAT 0735.710820; iat@comune.monteprandone.ap.it.