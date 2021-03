ACQUAVIVA PICENA – “Elaborato il progetto preliminare del nuovo Polo scolastico, che verrà realizzato nell’area della Castagna, con i pareri favorevoli della Sovrintendenza, nell’ambito di un percorso che è e sarà sempre condiviso con le Autorità competenti. Ampio utilizzo degli spazi e del verde, con importante riqualificazione della zona, prevedendo la realizzazione anche di un campo da calcio nella zona verde antistante il modulo centrale”.

Così il sindaco di Acquaviva Picena, Pierpaolo Rosetti, in una nota diffusa sui Social l’11 marzo con tanto di render: “Nei prossimi giorni verrà programmato ed organizzato un incontro on line con le famiglie, per spiegare l’idea progettuale ed il cronoprogramma, per poi portare in approvazione il progetto in Consiglio Comunale”.

“Avanti per restituire ai nostri studenti il prima possibile una scuola nuova, integrata nel territorio e realizzata secondo le moderne tecnologie costruttive” conclude il primo cittadino.

