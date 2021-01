SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Patrick Enrici commenta la gara: “Il Padova è una grande squadra anche se ce ne sono molte forti, noi li abbiamo affrontati a testa alta. Noi lavoriamo ogni giorno per migliorare i difetti, la squadra è sempre più unita, non so se manchi qualcosa che ci impedisca il salto di qualità.

“Il gol? Va rivisto perché c’è chi dice che era fuorigioco. Devo rivederlo”.

