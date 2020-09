SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Paolo Montero, mister della Samb e da qualche giorno anche dimplomato allenatore col patentino Uefa Pro dopo aver discusso la sua tesi a Coverciano (CLICCA QUI), commenta i calendari di Serie C con i rosoblu che esordiranno a Carpi il 27 di settembre.

“Dobbiamo giocare contro tutti, quindi il calendario è relativo. In ogni caso si parte con una sfida difficile contro il Carpi, che negli ultimi anni fa sempre squadre per lottare per il titolo”. Sull’obiettivo della squadra: “Noi abbiamo il nostro obiettivo che è migliorare la classifica dell’anno scorso e vedremo partita per partita i nostri progressi”.

Sulla sfida di Coppa Italia del 23 contro l’Alessandria: “Si tratta di un test importante contro una squadra che ha allestito una rosa per vincere”. Sul mercato: “Abbiamo tempo fino al 4 ottobre per capire cosa ci manca sul mercato e Fusco lo sa, ci vede a ogni allenamento ed è in contatto continuo col presidente”.

