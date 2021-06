SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Da un continente all’altro ma sempre con i colori rossoblu.

Questa la parabola di Paolo Montero, nuovo Direttore Tecnico del San Lorenzo in Argentina.

L’ex allenatore della Samb, due stagioni in Riviera tra alti e bassi, ha firmato oggi 17 giugno con il Club che ha come sostenitore numero uno, e che sostenitore, Papa Francesco.

La squadra argentina, inoltre, è tra i Top Team del Sudamerica.

La redazione di Riviera Oggi augura un grandissimo in bocca al lupo a Paolo Montero che nonostante le gravissime difficoltà societarie degli ultimi mesi e riuscito a condurre, con grande dignità e spirito di sacrificio, in porto la squadra portandola inoltre per due anni di fila ai PlayOff di Lega Pro.

Copyright © 2021 Riviera Oggi, riproduzione riservata.