SAN BENEDETTO – Riviera Oggi ringrazia Giancarlo Galeazzi, docente di filosofia morale e filosofia teoretica per averci rilasciato questa intervista in ricordo di papa Francesco. Il professor Galeazzi è stato già nostro ospite nella trasmissione web Arti & Scienze condotta da Giancarla Perotti

Il filosofo ha scritto due libri su papa Francesco e il terzo è in corso di stampa. Si è dedicato allo studio del pensiero bergogliano per una serie di circostanze: l’incarico di preside dell’I.S.S.R. (Istituto Superiore di Scienze Religiose)” di Ancona, la docenza in tale istituto e all’I.T.M. (Istituto teologico marchigiano della Pontificia università lateranense), i suoi studi sul personalismo cristiano e più specificatamente per la partecipazione in qualità di relatore ad iniziative culturali: convegni, tavole rotonde in Atenei ed enti e associazioni del terzo settore. È studioso di personalismi filosofici e di personologie scientifiche oltre ad avere a suo carico molte pubblicazioni.

Professore, le circostanze che lo hanno portato a scrivere due volumi su papa Francesco sono molteplici, come lei stesso ha scritto nella prefazione del primo volume dal Titolo “Il pensiero di Papa Francesco” del 2016, pubblicato nella collana “Quaderni del Consiglio Regionale delle Marche”. Qual è il filo conduttore del pensiero di Bergoglio?

Due libri ho pubblicato su papa Francesco e un terzo è in corso di stampa, tutti e tre nella collana “Quaderni del Consiglio regionale delle Marche”. Questi tre volumi, fin dal titolo, indicano tre direttive di marcia del pontificato di Bergoglio: il pensiero pastorale (2016), lo stile dialogico (2021) e il metodo sinodale (2025). Sono tre indicazioni che portano con sé alcune novità rilevanti, tanto da rendere legittimo parlare di una vera e propria rivoluzione ecclesiale: è, questo, a mio parere il filo conduttore del magistero bergogliano, cioè la richiesta di un rinnovamento profondo per rispondere alla esigenza di un cristianesimo radicato nel vangelo e al vangelo ispirato in modo radicale, come era avvenuto in san Francesco, da qui la scelta del nome. Ciò si traduce in un rinnovamento che riguarda tre ambiti: la pastorale, il dialogo e la sinodalità.

Riguardo alla pastorale, è da dire che essa -per papa Francesco- va posta in un rapporto circolare con la dottrina, in modo che si alimentino reciprocamente, altrimenti la dottrina rischia l’astrattezza e il fissismo, e la pastorale rischia il prassismo e il presentismo; in particolare occorre sottolineare che la pastorale non è la mera applicazione della dottrina, ma con essa entra in un rapporto di osmosi; proprio puntando l’attenzione sulla pastorale è possibile intendere la dottrina in modo aperto e concreto. Riguardo al dialogo è da dire che papa Francesco va oltre la dimensione meramente intellettuale (di tipo dialettico) per offrirne una considerazione propriamente esistenziale (di tipo dialogico), che s’identifica con la prossimità; così il “farsi prossimo” rappresenta il modo operoso e operativo di rapportarsi alla natura e alla società. Allora entrare in dialogo comporta sia la dimensione obbedienziale (vale a dire mettersi in ascolto dell’altro), sia la dimensione responsoriale (vale a dire esercitare la responsabilità nei confronti dell’altro). Riguardo alla sinodalità è da dire che papa Francesco rinnova il senso di questa categoria ecclesiale, e ne fa il senso più vero della Chiesa in cammino. Un cammino che ad extra comporta il camminare “accanto” ovvero “insieme” ovvero “a favore”, e a seconda delle diverse situazioni si privilegerà un atteggiamento piuttosto che un altro. Un cammino che ad intra concerne il rapporto pastori e laici, e papa Francesco indica un triplice atteggiamento del pastore, che può stare davanti al popolo, ovvero in mezzo, ovvero alla fine, a seconda della necessità; in ogni caso la gerarchia non si pone al di sopra o al difuori del popolo di Dio: così la sinodalità appare come il senso della democrazia ecclesiale.

Quali sono state le categorie principali sviluppate nel pensiero di papa Francesco e come vengono da lui intese?

Le categorie principali che papa Francesco ha sviluppato nel suo pontificato sono di due tipi: ad intra c’è la categoria ecclesiologica di “popolo di Dio” e ad extra c’è la categoria ecologica di “casa comune”.

Nel primo caso si tratta di superare la visione della chiesa “clerocentrica”, cioè caratterizzata da un verticismo clericale, che genera quello che Bergoglio chiama “clericalismo” e che produce anche “mondanità spirituale” e “supplenza laicale”. In alternativa papa Francesco insiste sulla nozione di “popolo di Dio”, che non annulla la distinzione tra pastori e laici, ma la concepisce in senso orizzontale, per cui si riconosce che anzitutto si è “christifideles”, e poi si distingue tra “pastores” e “laici”: le ministerialità specificano semplicemente una condizione che è comune, in quanto è all’insegna del comune sacerdozio battesimale, della comune vocazione alla santità, del comune impegno missionario.

Nel secondo caso si tratta di superare la visione dell’umanità “antropocentrica”, cioè caratterizzata dall’egocentrismo e da alcune derive come l’androcentrismo e l’etnocentrismo; l’alternativa è l’ecologia integrale, ossia la impostazione per cui è da riconoscere che l’uomo è parte della natura; quindi, per quanto ad essa non si riduca, da essa non può prescindere: Bergoglio parla al riguardo di umanesimo “situato”. Così l’ecologia non è più semplicemente una questione che l’umanesimo può affrontare o meno, ma è propriamente l’orizzonte entro cui l’umanesimo ha nuovo senso, giacché riconosce la specificità dell’uomo, senza peraltro cedere allo specismo: si tratta di differenza e non di superiorità: questa porterebbe alla pretesa del padroneggiamento con conseguente spadroneggiamento, mentre la consapevolezza dell’eccedenza dell’umano, del suo proprium si traduce in termini non di potere, ma di dovere, e si traduce -come suona il sottotitolo della enciclica Laudato si’,– nella “cura della casa comune”.

Così la ecologia va concepita come tema e come metodo. In quanto tema è da precisare come “ecologia integrale”, nel senso che è nel contempo ambientale e sociale; evita così l’antropocentrismo moderno e il biocentrismo postmoderno. In quanto metodo l’ecologia integrale si basa sulla consapevolezza che “tutto è connesso”, per cui si deve procedere in modo olistico, impegnandosi a rispondere al duplice grido: della terra ferita e dei poveri emarginati. Così papa Francesco fa suo il richiamo di Leonardo Boff, ma a prescindere dalla teologia della liberazione. L’impostazione ecologico-sociale ha trovato il suo manifesto nella Laudato si’ ed è stata sviluppata nella Laudate Deum per un verso, e nella Fratelli tutti per l’altro. Ed è proprio la fraternità universale a chiarire il senso dell’ecologia integrale.

Il secondo volume che lei ha dedicato al papa argentino intitolato “Lo stile dialogico di papa Francesco” pubblicato nella stessa collana “Quaderni del Consiglio Regionale delle Marche” del 2021, racchiude appunto lo stile di Bergoglio che è esclusivamente dedito a creare ponti e ad abbattere i muri. Ce ne può parlare?

Costruire i ponti e abbattere i muri è formula felice che sintetizza icasticamente il programma di papa Francesco, Riecheggia (se vogliamo) l’intento di colui che è stato definito il “sindaco santo”, cioè Giuseppe La Pira. Alla indicazione lapiriana, che risale agli ’60 – ’70 del secolo scorso, papa Francesco ha dato nuovo vigore, inserendola nel nuovo contesto mondiale, che egli definiva di “guerra mondiale fatta a pezzi”; espressione con cui intendeva sottolineare la gravità del momento storico che può non essere immediatamente visibile proprio per la sua frammentazione.

A questa situazione all’’insegna della divisione, papa Francesco contrappone una richiesta di condivisione, che trova traduzione nella immagine del “buon samaritano”: una chiesa samaritana e una società samaritana costituiscono l’ideale di papa Francesco, e tali sono se ispirate all’ideale della fraternità, da intendere a livello cosmico e sociale; quindi la fraternità non deve avere (com’è avvenuto nel passato), un carattere nazionale o confessionale, classista o lobbista, tutti modi con cui si è frainteso il senso della fraternità, che è autentica quando si traduce nella cura della casa comune e nella amicizia della società politica. Dunque, una fraternità che non è ideologica, bensì dialogica, che coinvolge tutti e si costruisce con i contributi di tutti, rifiutando le chiusure di tipo egocentrico e etnocentrico: si tratta di una capacità che identificherei con il bisogno di pace, ma intesa essenzialmente come “pacificazione”, un processo che significa “riconciliazione” con la natura, con il prossimo, con Dio e con se stessi.

In un’udienza del 6 dicembre 2019, Francesco dice: “Le divergenze e i conflitti non vanno negati o dissimulati, come spesso siamo tentati a fare anche nella Chiesa. Vanno assunti, non per rimanere bloccati al suo interno, … ma per aprire nuovi processi”. Questa metodologia di clima colloquiale lei pensa possa ancora svilupparsi in progress?

Quello del clima colloquiale è un’altra indicazione preziosa che papa Francesco ha non tanto teorizzato quanto continuamente esercitato e che ha contribuito a renderlo familiare a tutti. Si tratta, a ben vedere, di una metodologia efficace per affrontare i problemi che, quando più e quando meno, si collocano sempre in un contesto pluralistico; ciò comporta inevitabilmente divergenze o conflitti, che vanno non dissolti ma risolti in modo nonviolento, cioè avviando nuovi processi. Al riguardo papa Francesco ha anche offerto fin dalla Evangelii gaudium quattro indicazioni metodologiche: che il tempo è superiore allo spazio, che l’unità prevale sul conflitto, che la realtà è più importante dell’idea, che il tutto è superiore alla parte. Si tratta di principi che rinnovano la Dottrina sociale della Chiesa. Ed è innovazione che papa Francesco ha avviato e che attende di essere sviluppata adeguatamente nella concretezza della realtà effettuale e attuale.

Da parte di Francesco indicazioni in questa direzione sono state date specificamente attraverso due Giubilei -quello straordinario del 2015 e quello ordinario del 2025- con l’indicazione di due principi: rispettivamente della misericordia (nella lettera apostolica Misericordia et misera del 2016) e della speranza (nella bolla d’indizione Spes non confundit del 2025). In particolare è da sottolineare il ruolo del “principio misericordia” (che riprende da Jon Sobrino, ma al di fuori della teologia della liberazione): è essenziale per operare in direzione di una società samaritana, che è l’antitesi di una società maramaldesca che fa della violenza la sua legge, tendenza oggi sempre più diffusa: contro di essa Francesco si è battuto denunciandone il carattere antiumanistico e antiecologico. E si tratta non solo della violenza più manifesta ma specialmente di quella subdola dell’“economia che uccide”, e che è fondata sulla cosiddetta “cultura dello scarto”, e scarti sono considerati non solo le cose ma anche le persone. A questa logica occorre sottrarsi e la speranza è la “virtù umile” che sorregge, anche perché costitutivamente aperta ai giovani.

Per concludere, direi che l’invito a sperare è il messaggio bergogliano di cui farsi eredi, magari con modalità di cui essere inventori, perché sono convinto che la lezione di Bergoglio riguardi certamente l’invito ad abbattere i muri e a costruire ponti, ma soprattutto consista nell’impegno ad aprire strade: quelle aperte da Bergoglio attendono in parte di essere percorse, ed altre sono lasciate alla inventività dei membri del Popolo di Dio, secondo una logica accogliente e includente, affidabile e affabile, di cui papa Francesco ha dato testimonianza in prima persona, e di cui rimarrà la nostalgia.