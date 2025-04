ROMA – Sabato 26 aprile si terranno i funerali di Papa Francesco, alle ore 10 in Piazza San Pietro. Un evento di portata mondiale che vedrà la partecipazione di numerose autorità internazionali, tra cui il presidente degli Stati Uniti Donald Trump. La cerimonia solenne sarà presieduta dal cardinale decano Giovanni Battista Re e sarà trasmessa in diretta dalle principali emittenti televisive.

Intanto oggi, durante la trasmissione UnoMattina condotta da Massimiliano Ossini, si è parlato di un’importante realtà del nostro territorio: i pescatori di San Benedetto del Tronto, protagonisti di un’iniziativa virtuosa per il recupero della plastica in mare. Un progetto che unisce sostenibilità ambientale e impegno quotidiano, portando alla luce un modello concreto di tutela del mare Adriatico.

Papa Francesco aveva più volte espresso il suo apprezzamento per l’impegno dei pescatori di San Benedetto nella lotta contro l’inquinamento marino. In particolare, aveva lodato il progetto “A Pesca di Plastica”, un’iniziativa volontaria che ha visto i pescatori raccogliere rifiuti plastici dai fondali marini, contribuendo così alla pulizia del mare Adriatico. Durante un incontro in Vaticano, il Papa aveva sottolineato l’importanza di valorizzare il lavoro dei pescatori, spesso rischioso e duro, e aveva esortato a non perdere la speranza di fronte alle difficoltà. Aveva inoltre evidenziato come l’attività di bonifica dei fondali marini possa diventare un modello replicabile in altre zone d’Italia e all’estero.