SAN BENEDETTO DEL TRONTO – “L’A.S Sambenedettese comunica di aver trovato l’accordo per la risoluzione consensuale del contratto con il responsabile tecnico della prima squadra Paolo Montero. Nel ringraziare sentitamente mister Montero per l’encomiabile lavoro svolto in questi anni, il club augura al tecnico le migliori fortune professionali per il futuro”.

Così il Club rossoblu ringrazia e saluta l’ex tecnico in una nota ufficiale diffusa il 17 giugno.

Sempre nel pomeriggio l’annuncio ufficiale dell’approdo di Paolo Montero al San Lorenzo, in Argentina, come Direttore Tecnico.

