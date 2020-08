L’Accademia Internazionale di Formazione Arte e Spettacolo ha messo in scena i suoi artisti in Palazzina Azzurra domenica 16 agosto con lo spettacolo di teatro: Storie vere e storie inventate” di Marco Trionfante.

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – L’Accademia Internazionale di Formazione Arte e Spettacolo ha messo in scena i suoi artisti in Palazzina Azzurra domenica 16 agosto con lo spettacolo di teatro: Storie vere e storie inventate” di Marco Trionfante.

Forti emozioni e divertimento per i numerosi spettatori presenti alla Palazzina, nel pieno rispetto delle norme anti-covid, che hanno sottolineato con applausi a scena aperta e risate il loro gradimento.

La serata, presentata dalla Giornalista Stefania Mezzina, è cominciata con le fiabe marchigiane dello scrittore e studioso Antonio De Signoribus, raccontate egregiamente dalle voci degli attori Cristina De Bartolomei, Rosanna Fasola, Ester Dellisanti, Giovanna Cannella, Stefania Tanzi e Manuela di Giantomasso. La seconda parte dello spettacolo ha visto in scena l’atto unico ispirato a “La Gatta Cenerentola” di Giambattista Basile.

Con il regista Marco Trionfante, si sono esibiti gli attori: Emy D’Erasmo, Sonia Tartabini, Danilo Amici, Antonio Talamonti, Nadia Olivieri, Piero Mongelli e Alfonsina Vannucci. Tecnici audio-luci Cosiamo Guadalupi e Riccardo Coccia. L’evento ha goduto del patrocinio del Comune di San Benedetto del Tronto e della compartecipazione del Consiglio Regionale delle Marche. Presenti alla serata Piero Celani e i consiglieri comunali Valerio Pignotti e Brunilde Crescenzi.

Al termine dello spettacolo, il saluto al pubblico da parte del regista Marco Trionfante: “Sono molto felice. Gli allievi della nostra Accademia hanno bisogno di portare in scena le competenze acquisite durante l’anno. Il teatro è innanzitutto vita e questa va vissuta, in teatro, nelle piazze o in qualsiasi altro luogo.

Abbiamo creato a San Benedetto del Tronto una scuola accreditata al rilascio di valide certificazioni nel campo artistico. AIFAS è, oggi, una reale alternativa alle principali accademie italiane. Il percorso formativo, organico e strutturato, garantisce la continuità didattica, confrontandosi con i programmi di altre accademie d’arte drammatica italiane ed europee, con le quali i docenti dell’Accademia collaborano da tantissimi anni”.

