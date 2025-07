SAN BENEDETTO – Un summer camp sulla recitazione, completamente gratuito, è in rampa di lancio a San Benedetto del Tronto. Il percorso didattico, di 40 ore sviluppato in 6 giorni, prenderà il via il 28 luglio fino al 2 agosto ed è denominato “ Inclusi-On Stage”. Il percorso intensivo, completamente gratuito compreso il pranzo, è ideato per ragazze e ragazzi iscritti al II, al III e al IV anno di Scuola secondaria di II grado delle Marche nell’anno accademico 2024/2025. Attraverso teatro, emozioni e natura, il progetto propone un percorso intensivo tra laboratori ed esperienze all’aperto, per sviluppare competenze trasversali, rafforzare l’autostima e vivere un’esperienza di crescita condivisa.

Il corso è a numero chiuso, riservato a 25 ragazzi, per l’iscrizione, che si consiglia di completare al più presto, è sufficiente compilare l’apposito form al link (www.aifas.it/summer-camp-inclusi-on-stage/).

L’iniziativa, promossa dall’Accademia AIFAS e patrocinata dal comune di San Benedetto del Tronto, è promossa dalla Regione Marche (Programma Regionale FSE+ 2021/2027) attraverso un’iniziativa finanziata con il contributo del Fondo Sociale Europeo Plus, finalizzata alla realizzazione di percorsi educativi estivi innovativi.

Il percorso didattico vedrà impegnati docenti di primissimo livello: Luigi Maria Musati, per oltre 20 anni direttore della prestigiosa Accademia Nazionale d’Arte Drammatica “Silvio D’Amico” di Roma; Pasquale De Cristofaro, docente di teatro, regista e attore con alle spalle una lunga carriera tra teatro e istituzioni scolastiche; Marco Trionfante, regista e attore oltre che direttore dell’Accademia AIFAS.

L’obiettivo del corso è valorizzare i talenti dei ragazzi e far emergere passioni e competenze attraverso il linguaggio del teatro. Favorire l’inclusione reale grazie a un approccio integrato che coinvolge studenti con e senza disabilità in attività comuni.

Stimolare l’autoconsapevolezza e l’orientamento al futuro, aiutando ciascuno a scoprire chi è e chi vuole diventare. Rafforzare il senso di comunità, offrendo ai partecipanti l’opportunità di esprimersi davanti al pubblico (è previsto uno spettacolo di fine corso) e restituire valore al territorio.