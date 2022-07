SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Dopo il percorso annuale appena concluso, impreziosito dalle illustri docenze di Luca Ward e Tiziana Avarista, sono già aperte le selezioni per il nuovo anno accademico all’Aifas di San Benedetto del Tronto sulla difficile arte del doppiaggio. Confermate le presenze di Luca Ward e di Tiziana Avarista, entrano in squadra anche Roberta Pellini e Giorgio Borghetti. I corsi, inoltre, saranno integrati dalle lezioni di recitazione e dizione del Maestro Pasquale De Cristofaro, regista teatrale di fama internazionale e dalle esercitazioni fisiche dirette dal vocal coach Cristiano Corradetti.

Il corso è della durata di 140 ore di lezione ed è rivolto a chi desidera affrontare professionalmente la carriera di doppiatore. Per accedere al corso è prevista una selezione. Per prenotare la prova di ammissione è possibile chiamare al numero 0735 435329 o al 392 1603029.

Luca Ward è attore, doppiatore e direttore del doppiaggio. Ha prestato la voce a decine di attori tra cui Russell Crowe in “Il Gladiatore”, Samuel L. Jackson in “Pulp Fiction” e Keanu Reeves nella trilogia di “Matrix”; ha doppiato Hugh Grant, Bruce Willis, Rupert Everett, Antonio Banderas, Kevin Bacon e decine di altre star. Ha vinto il Premio Flaiano sezione teatro e ha raccolto una lunga serie di riconoscimenti per l’interpretazione nel musical “Mamma mia!”

Tiziana Avarista è nota soprattutto per aver doppiato Salma Hayek in molti film, Kate Beckinsale in “Cambia la tua vita conun click”, Jennifer Garner in “Pearl Harbour”, Amanda Peet in “Syriana”, Claire Danes in “Terminator 3”, Maggie Gyllenhaal in “Secretary”, “Vero come la finzione” e “Il cavaliere oscuro”. Vince due volte il premio come miglior voce femminile del cinema al festival “Voci nell’ombra” con Anne Hathaway nel film “Rachel sta per sposarsi” e Candela Pena nel film “Il matrimonio di Rosa”. Nel 2007 le viene assegnato il premio “Ferruccio Amendola“.

Roberta Pellini è la voce di molte star come Charlize Theron, Cate Blanchett, NicoleKidman, Diane Keaton, Angelina Jolie, Elisabeth McGovern, Catherine Zeta Jones, Sophie Marceu, Sandra Bullock, Julia Roberts, Uma Thurman, Jessica Alba e tante altre. Si è aggiudicata diversi riconoscimenti: nel 2008 ha vinto il Gran Premio del Doppiaggio come miglior doppiatrice. Nel 2013 ha vinto il “Leggio d’oro” per la migliore voce femminile per il doppiaggio di Catherine Zeta Jones in “Broken city”. Nel 2015 ha vinto il premio “Voci nell’ombra” per la miglior voce femminile.

Giorgio Borghetti è attore cinematografico, televisivo e teatrale oltre che doppiatore. Ha prestato la voce a giganti di Hollywood come Patrick Dempsey, Adrien Broedy, Bradley Cooper, Sam Rockwell, Ewan McGregor e tanti altri. Nel film “E. T. l’extraterrestre ha prestato la voce al protagonista Elliot, in “La storia infinita” ha doppiato Atreyu, in “L’attimo fuggente” e “Molto ruomore per nulla” l’attore Robert Sean Leonard.

Pasquale De Cristofaro è regista teatrale e attore. Come regista ha presentato numerosi spettacoli nelle maggiori rassegne o teatri italiani. Collabora attivamente con le maggiori accademie artistiche e università italiane. In teatro ha messo in scena opere di Pirandello, Moliere, Eduardo, Scarpetta, Brecht e tanti altri.

Cristiano Corradetti è compositore, musicista, producer e vocal coach. Laureato in composizione Pop-Rock presso il Conservatorio di Pescara, con diploma professionale triennale in Chitarra Elettrica al CPM di Milano, ha conseguito un Master specialistico in Counselling nella relazione d’aiuto. Ha una formazione in Musicoterapia e svolge ricerca indipendente nell’ambito delle musiche per il benessere e l’evoluzione della persona. Cantautore per vocazione, ha aperto concerti di Leonard Johnson della Kool & the Gang e di John Mayall. È stato nominato Cultore della Materia per il corso di composizione Pop-Rock del Conservatorio di Pescara.

“I risultati ottenuti dopo il primo anno di lavoro dedicato al doppiaggio ci hanno spinto ad alzare ulteriormente l’asticella qualitativa – ha affermato Marco Trionfante, Direttore Artistico dell’AIFAS. “Abbiamo accolto allievi da ogni parte d’Italia, anche da regioni storicamente all’avanguardia nel settore della formazione artistica. Per il prossimo anno accademico, oltre alle conferme di Luca Ward e di Tiziana Avarista, abbiamo coinvolto due giganti del doppiaggio come Roberta Pellini e Giorgio Borghetti. La nostra idea è consolidare il lavoro svolto fin qui e proseguire il cammino verso la costituzione di un polo di doppiaggio permanente nelle Marche che diventi punto di riferimento per tutti gli aspiranti doppiatori italiani – ha chiarito.

Per qualsiasi informazione: www.aifas.it