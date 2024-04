GROTTAMMARE – L’Accademia Aifas porta in scena Carlo Goldoni. Appuntamento sabato 20 aprile, alle ore 21, al Teatro San Filippo Neri di San Benedetto del Tronto con “La Trilogia della Villeggiatura”, una delle opere più apprezzate dello straordinario commediografo veneziano.

Lo spettacolo rientra nell’ambito del “Progetto ACT, attori in scena”, un ideale ponte che consentirà a 11 attori che hanno ottenuto presso l’Accademia AIFAS la qualificazione professionale e selezionati attraverso un bando di portare in tournée un lavoro prezioso come quello firmato da Carlo Goldoni. Lo spettacolo è integrato nel progetto “Attori si nasce ma si diventa”, approvato dal Ministero della Cultura, che coinvolge sei realtà teatrali nazionali, sul ricambio generazionale nel teatro e nello spettacolo.

La “Trilogia della Villeggiatura” rappresenta un’immersione nel mondo vibrante e coinvolgente di Goldoni, è un ciclo di tre commedie: “Le Smanie per la Villeggiatura”, “Le Avventure della Villeggiatura” e “Il Ritorno dalla Villeggiatura”, mediante le quali il commediografo critica la borghesia veneziana del suo tempo, descrivendo i preparativi frenetici, la condotta folle e le dolorose conseguenze di vivere al di sopra dei propri mezzi. L’opera esplora temi di gelosia, amore passionale, spreco e dissipazione attraverso le avventure di quattro giovani durante e dopo una villeggiatura estiva. L’opera offre un’analisi acuta della classe dei mercanti arricchiti e ambiziosi, esprimendo le contraddizioni morali e gli egoismi della società borghese. In questa versione di “La Trilogia della Villeggiatura” diretta da Marco Trionfante, le tre commedie diventano un unico spettacolo, mirando a una riscoperta critica ed estetica dell’opera.

Sulla scena si alterneranno Roberto Armiento, Giovanna Cannella, Alessia Cimini, Ester Dellisanti, Rosanna Fasola, Emilia Galiffa, Gilda Luzzi, Silvia Marconi, Stefania Tanzi, Stefano Vallorani, Loredana Virgili. Scene e costumi sono curati da Antonella Mazzaferro, audio e luci da Lorenzo Martelli.

La serata rappresenta la prima tappa di una mini tournèe di 5 appuntamenti che porterà la compagnia Aifas in vari teatri marchigiani e al teatro Nuovo di Salerno.

Posto unico € 10, biglietti acquistabili la sera stessa presso il botteghino.