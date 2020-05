SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Focus su turismo e commercio. I consiglieri della minoranza sambenedettese chiedono la convocazione della Commissione Commercio, Turismo ed Attività Produttive, prima del prossimo Consiglio Comunale, al fine di fare il punto sulla situazione per il settore duramente colpito dagli effetti dell’epidemia Covid-19. Commissione che si potrà svolgere anche in forma di videoconferenza.

Il tutto per comprendere “le criticità e l’allarme espressi ripetutamente da commercianti ed operatori turistici alla vigilia della stagione estiva, in vista della riapertura delle attività dopo i drammatici eventi che hanno portato al fermo totale della maggior parte degli operatori economici e che condizioneranno negativamente la prossima stagione estiva”, si legge nella lettera di convocazione.

Si fa riferimento inoltre alla “preoccupazione per gli investimenti effettuati dalle imprese, per l’impossibilità sopravvenuta per molti di far fronte agli impegni senza alcuna certezza sul futuro utile, unitamente all’obbligo di attrezzare ogni esercizio nel rispetto delle norme emanate a tutela della sicurezza e della salute pubblica, per minimizzare i rischi di riacutizzazione dei contagi, in assenza al momento, per molti settori, di una regolamentazione di dettaglio che permetta agli operatori di conoscere con certezza le modalità organizzative future previste per le loro attività”.

Infine si fa presente il tema della “l’emergenza derivante dagli affitti dei locali in cui si svolgono le varie attività, dagli oneri delle concessioni in gestione delle stesse, dalle imposte comunali che dovrebbero tenere conto delle acute difficoltà emergenti, dalle posizioni debitorie rese critiche per molti esercenti, dai protocolli operativi imposti alle attività balneari e alberghiere”.

