A cura dei nostri inviati Mauro Vannini e Antonio Di Salvatore

SAN BENEDETTO – Inizia il Consiglio comunale del 21 maggio a San Benedetto.

18.10 Interrogazione di Paolo Canducci sui dehors: “Nelle zone del centro in cui c’è maggior afflusso di persone andrebbe già da adesso verificato se le attività commerciali rispettano i criteri per occupare gli spazi esterni pedonali. Soprattutto se mette in difficoltà la fruibilità di un’attività vicina”.

18.15 Interrogazione di Lorenzo Marinangeli sulla mancanza di una figura di controllo durante le aste del mercato ittico: “Se si verifica un problema di chi è la responsabilità?”. Risponde Vesperini: “Abbiamo incrementato nelle ultime settimane la presenza nel mercato del pesce con due agenti di Polizia Locale. Non c’è un servizio continuativo, ma la presenza è saltuaria e legata a situazioni ben precise. Il controllo è garantito anche da un servizio di video sorveglianza h24”.

18.28 Punto n.3. Interrogazione di Marinangeli sull’abusivismo commerciale in centro città: “In pieno giorno si vende merce di dubbia provenienza e contraffatta, una situazione che non si può più ignorare”. La replica dell’assessore Vesperini: “L’amministrazione si è sempre mostrata attenta al fenomeno dell’abusivismo, che si manifesta principalmente il martedì e il venerdì nei giorni del mercato settimanale. Pertanto le unità di Polizia Locale vengono impiegate costantemente per il contrasto a chi viola la legge”.

18.42 Interpellanza del consigliere Traini sulla valorizzazione della ex scuola Santa Lucia. L’assessore Sanguigni: “E’ una struttura che si presta a tante situazioni, l’obiettivo è dare agli operatori del terzo settore uno spazio fruibile per confrontarsi e riunirsi, stiamo dialogando con le associazioni, ma prima bisogna aspettare la perizia per la sicurezza antisismica del complesso”.

18.50 Si passa al punto sul Ballarin, Annalisa Marchegiani: “Interrogo il sindaco per chiarire il cronoprogramma dei lavori e per illustrare se i ritardi nella tabella di marcia sono in linea con i finanziamenti del Pnrr”. Risponde il vicesindaco Tonino Capriotti: “L’8 gennaio 2023 sono iniziati i lavori. La sospensione dei lavori si è resa necessaria poichè la giunta il 18 febbraio 2025, con una perizia di variante, ha rimodulato gli spazi del progetto appaltato, prevedendo un punto ristoro e un parco giochi inclusivo finanziato dalla fondazione Carisap. Successivamente, il piano volumetrico è stato approvato dal Consiglio comunale. I tempi di conclusione dei lavori sono ancora in linea con i tempi previsti dal Pnrr”. La replica della consigliera Marchegiani: “Lei non ha risposto, i lavori sono fermi. Da gennaio si parla della perizia di variante, a giugno scadono i sei mesi di una sospensione motivata. Questo Comune a mala pena riesce a prendersi cura di qualche aiuola, come farà a gestire una struttura così strategica per la città. Sul Ballarin questa amministrazione rischia di arrecare un danno economico gravissimo a questa città, vi invito a rivedere le vostre posizioni perchè siete fuori contesto”.

Fermento in sala consiliare, l’assenza di Umberto Pasquali per un malanno potrebbe portare alla mancata maggioranza sul voto della proposta sul Ciarrocchi. Vedremo cosa succederà al punto 10.

Nel frattempo anche Vittorio Massi attende la discussione del punto sul Ciarrocchi.

19.30 Interrogazione di Paolo Canducci sulla criticità dei sottopassaggi cittadini in caso di forti precipitazioni. Parola all’assessore Vesperini: “Le criticità legate agli allagamenti sono a nostro avviso secondarie a quelle strutturali”.

19.55 Interrogazione della consigliera Barlocci sull’affidamento del Riviera delle Palme all’U.S. Samb (VIDEO QUI). Risponde l’assessore allo sport Cinzia Campanelli: “La società chiedeva una relazione sugli interventi strutturali, la Samb è stata convocata il 7 maggio ma a causa di un impedimento del rappresentante non si è potuto procedere a sottoscrivere la concessione. Essendo strettamente collegata alla concessione del Ciarrocchi, la società ha richiesto di dare priorità a quest’ultima e poi di procedere in un secondo momento alla concessione del Riviera previsto entro il 31 maggio 2025”. La replica di Luciana Barlocci, (Gruppo Misto): “Sappiamo bene che lo stadio necessita di interventi di manutenzione per almeno 500 mila euro, dai bagni alle infiltrazioni nella tribuna. Bisognava accelerare i lavori pubblici, la invito dunque a colloquiare con il collega di giunta Capriotti”.

20.00 Si passa al punto n.10 riguardante la proposta di affidamento del Ciarrocchi.

Il sindaco Antonio Spazzafumo: “Abbiamo valutato tutte le soluzioni possibili per garantire un futuro efficiente all’impianto Ciarrocchi, convinti che la società Sambenedettese con la sua esperienza possa valorizzare al meglio la struttura anche per il futuro delle giovani generazioni”.

20.12 Luciana Barlocci: “Il consigliere Umberto Pasquali ha avuto un malore poco prima dell’inizio del Consiglio. Questa sera discutiamo un investimento importante per la città poichè parliamo di 3 milioni e 300 mila euro. Riconosco il valore sociale di questo progetto, ma non sarebbe corretto ignorare le cronicità. In primis il problema cronico della mancanza di parcheggi nell’area in questione. Chiedo agli assessori di riferimento di essere celeri nel mettere a disposizione le aree sottostanti alle rampe della sopraelevata. Altra cosa che mi lascia perplessa è la mancata trasparenza dell’amministrazione, quando non è stato detto preventivamente alla Samb che c’era da impegnarsi con una fidejussione, ci saremmo risparmiati giorni molto imbarazzanti”.

20.30 Stefano Muzi: “Sarebbe bene che qualcuno motivasse l’assenza di un consigliere di maggioranza”.

20.40 Giorgio De Vecchis: “E’ strano che in un consiglio in cui si parla di un tema chiave per la nostra città, il sindaco non faccia un appello alla minoranza nel momento in cui manca un consigliere di maggioranza. Emergono criticità di maggioranza risicata, basta un raffreddore e la maggioranza non c’è più” (clicca QUI per l’intervento completo).

21.00 Annalisa Marchegiani: “E’ ora di mettere mano a molte posizioni irrisolte sulle strutture sportive. Ancora una volta avete gestito la questione con poca trasparenza, sollevando molte perplessità. Pur avendo molte risorse, non avete investito nulla sui beni pubblici sportivi”.

21.05 Nicolò Bagalini, Fratelli d’Italia: “Lo strano caso della fidejussione nascosta, è necessaria o no? Abbiamo sentito il parere del presidente Massi ma sarebbe necessario avere anche un vostro parere politico”.

21.15 Paolo Canducci: “Non siete mai stati una maggioranza. Potevamo abbandonare l’aula e non garantire il numero legale, ma siamo qui perchè se c’è una parte politica che ha a cuore questo progetto è esclusivamente l’opposizione. Senza di noi questo progetto non sarebbe andato avanti”.

21.35 Aurora Bottiglieri: “Questa amministrazione è fortunata per due motivi. Il primo è che ci sono i privati che si prendono cura delle strutture cittadine. Il secondo è che non ci siamo alzati e siamo rimasti in aula per votare questo punto, per il bene della Sambenedettese e della collettività”.

21.40 Fabrizio Capriotti, Centro Civico Popolare: “Ringraziamo la società della Sambenedettese che si prenderà cura della struttura, è imprescindibile una collaborazione tra pubblico e privato. Ringrazio anche gli uffici per aver svolto un lavoro positivo. Dire che questa amministrazione non ha a cuore gli impianti sportivi è inesatto. Se ben ricordate all’inizio del nostro mandato la piscina era chiusa, abbiamo ridato vita alla beach arena e abbiamo in programma di investire molto sulla riqualificazione degli impianti sportivi cittadini”.

21.45 Simone De Vecchis: “Sono molto arrabbiato per come questa amministrazione ha gestito la questione Ciarrocchi. Rimarremo in aula ma la mia sarà un’astensione dal voto”.

21.47 Pasqualino Piunti: “Fidejussione fa rima con confusione, quella che avete dimostrato in tutta la vicenda. Arroganza e carenze stucchevoli, per delle inefficienze che ormai si sommano da tempo. Bambinopoli, Buozzi, il lungomare, il Ballarin. Quanto dovremo ancora aspettare per vedere i successi di cui ci parlate? L’U.S. Samb ha appreso della fidejussione pochi giorni prima della commissione, noi stessi siamo stati messi al corrente appena una settimana fa. Il fatto che noi questa sera resteremo qui è per rispettare il nostro ruolo, ma sottolineando le vostre inadempienze”.

21.54 Stefano Gaetani: “I dirigenti qui presenti denuncino eventuali ingerenze di assessori o consiglieri, altrimenti non si può continuare a dire che l’amministrazione comunale ha ricattato la Sambenedettese Calcio”.

21.10 Andrea Traini: “Sindaco, per governare una città servono i numeri. Se lei non conta se stesso oggi siete in minoranza”.

22.20 La replica del sindaco Antonio Spazzafumo: “Ringrazio la minoranza per gli interventi e per aver partecipato alla discussione. La poca condivisione è dovuta ai tempi stretti, per i quali gli uffici tecnici hanno lavorato a tappe serrate, mi scuso se la documentazione è arrivata tardi, ma ripeto la tempistica è stata molto stretta. A livello tecnico e giuridico ci sono stati molti incontri proprio per tutelare l’interesse pubblico. Credo che alla fine sia uscito fuori un documento giusto e congruo alle esigenze del presidente della Samb che sta investendo moltissimo. Vi chiedo di votare favorevolmente questa delibera, così da poter chiudere l’iter e permettere alla società di Vittorio Massi di poter andare avanti. Riguardo le condizioni di Umberto Pasquali attualmente è ancora in osservazione ma conta di poter tornare a casa domani”.

22.30 Dichiarazioni di voto: l’opposizione compatta dichiara di rimanere in aula ma di astenersi alla votazione.

22.37 Si passa al voto dell’emendamento: 12 voti favorevoli.

22.40 Si vota la delibera emendata: 12 voti favorevoli. Il Consiglio approva.

22.42 Si vota per l’immediata eseguibilità: 16 voti favorevoli. Il Consiglio approva.

23.02 Votate con 17 voti favorevoli anche le ultime due mozioni all’ordine del giorno dei consiglieri Bottiglieri e Canducci: la prima perché il Sindaco invii la richiesta al Governo e al Parlamento Italiano di riconoscere lo Stato di Palestina e perché sia convocato l’Ambasciatore Israeliano alla Farnesina per richiedere l’immediata cessazione delle azioni ostili a Gaza e in Cisgiordania; la seconda perché Sindaco e Giunta si impegnino a verificare con l’Azienda Sanitaria Territoriale – AST di Ascoli Piceno le motivazioni del degrado della qualità dei servizi erogati alle persone anziane in condizione di disabilità.