SAN BENEDETTO – Il segnale è stato forte e chiaro: ieri, 26 giugno, non si è potuto svolgere regolarmente il Consiglio Comunale per mancanza del numero legale. La prova di forza è arrivata dall’interno dei banchi della maggioranza, con l’assenza strategica delle consigliere del gruppo “Viva San Benedetto”, Giselda Mancaniello e Barbara De Ascaniis, e la conseguente presa di posizione dell’opposizione, che ha disertato in massa i banchi.